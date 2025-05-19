省活動經費助弱勢 新北汐止福興宮捐青山國中小獎學金

社會上處處有溫暖，汐止下寮福興宮今年再度把慶元宵節活動經費省下來捐給青山國中小，做為清寒學子獎學金及特教經費，並且利用今(19)日學校朝會的時候捐贈了12萬5千元，學校也頒發感謝狀表示感謝。

文化里長余寶聰指出，今天就利用早上朝會的時間來學校頒發獎助學金，每一班的清寒獎學金是2000元，共7萬5千元，再加上特教是5萬元，總共是12萬5千元，鼓勵清寒學子向上，利用每年春節信眾到廟裡捐的香油錢，本來每年都會辦元宵節活動，後來覺得捐助獎學金更有意義，給學生一點鼓勵。

汐止下寮福興宮主委陳清榮提到，今天和汐止區長林慶豐及文化里長余寶聰一起到學校捐獎助學金，在元宵節活動沒有辦省下來的經費，拿來捐給青山國中小，一點小心意，希望能夠幫助弱勢學子。

汐止區長林慶豐表示，很開心今天陪同福興宮一起到學校來頒贈清寒獎學金及特教經費，期盼藉由善行義舉，鼓勵同學用功讀書，學業精進，這筆獎學金非常有意義。

青山國中小校長陳衍鈴說，很感謝福興宮帶來了滿滿的祝福，讓獎學金能夠挹注學校發展，照顧特殊的孩子以及清寒的孩子，也希望這樣的愛，透過福興宮不斷的延續，也讓孩子能夠學習，未來長大後也能回饋鄉里。

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