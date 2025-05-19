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新北瑞芳濂洞國小70周年校慶 四代校友齊聚見證
創校於民國44年的濂洞國民小學，於今年迎來七十週年校慶，主題為「濂想七十 洞見桃花源」，不僅展現對校史的回顧，更結合濂洞地區如桃花源般的自然與人文意象。當天活動邀請了橫跨四代的校友齊聚一堂，從白髮蒼蒼的創校第一屆畢業生，到活力充沛的在校學童，共同見證這段跨越時光的教育歷程。
校慶現場設有主題展覽，回顧學校七十年來的變遷，包括珍貴老照片、歷屆畢業紀念冊、校友故事專區等。另有學生藝文表演與師生手作市集，呈現濂洞在地文化的多樣風貌。
當天的活動包括了校史回顧展、學生才藝表演、以及昔日校友分享會等多項精彩內容。校史回顧展展示了學校從創校至今的歷程，豐富的歷史照片和資料讓大家一同回顧這段珍貴的時光。學生們則用歌舞、樂器等多樣形式表現出他們的學習成果，展現出濂洞國小的教育特色。
濂洞國小校長黃恕懿表示，濂洞國小雖地處偏遠，但這裡孕育出的孩子在各領域表現傑出，七十年來不只是教育的積累，更是一段段感人的生命故事。我們以桃花源為意象，寓意濂洞是孩子們安心學習、快樂成長的一方天地。
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