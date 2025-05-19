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花蓮女師遭殺害....校長憶教學認真優秀 今啟動輔導機制
花蓮某國中蔡姓女老師前天遭劉姓瘖啞男子殺害，學校校長今天受訪表示，蔡老師教學認真，對於教育十分有熱忱，雖然是國文老師，但外語能力也很強，對於失去優秀的老師，師生都非常不捨。今天已安排全校所有輔導同仁入班輔導，針對女老師接觸較頻繁的學生會安排個別輔導。
校長指出，學校有太魯閣文化課程融合國際教育，蔡老師參與其中，平常會利用假日、課後做課程規畫跟討論，不僅是傳揚太魯閣文化，也訓練孩子的英語能力。
校長說，蔡老師是成功大學中文系畢業，有一年的代課經驗，後來成為正式老師，對教育的熱忱非常投入，身為國文老師的她，前陣子的選書大會、國語文競賽熱心參與；雖然是國文老師，不過外語能力也非常強，在國際教育英語能力對學生的培養也不遺餘力，真的是難得、非常優秀的老師，這兩天學校師生都十分不捨。
校長說，之前沒有遇過凶嫌，校方尊重老師私人生活，不會特別聊到，在學校聚在一起時，就是設計課程討論課程對或者是帶孩子。
學校今天安排入班輔導，縣府教育處學生輔導諮商中心也到場協助，輔導時間會是情況持續一陣子，針對語女老師接觸比較多的學生，會依據身心狀況個別輔導。
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