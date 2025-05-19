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嘉中何承祐獲亞洲物奧金牌 物理科學閃耀新星

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
載譽歸國師長到機場接機，左起何承祐父親與母親、何承祐、嘉中秘書蔡志偉、導師陳惠璋、老師周黛青。圖／嘉義高中提供
載譽歸國師長到機場接機，左起何承祐父親與母親、何承祐、嘉中秘書蔡志偉、導師陳惠璋、老師周黛青。圖／嘉義高中提供

曾獲國際科奧銀牌、台科展三等獎的嘉義高中高三科學班學生何承祐，再奪得亞洲物理奧林匹亞金牌，再增榮耀，為校爭光。已保送台大物理系、推薦錄取台大電機工程學系等校的何承祐說，天文物理很有趣，考慮朝這領域發展，也不排除探索其他不熟悉領域，拓展視野。

3年來何承祐獲無數大獎，包括2022年國際科學奧林匹亞榮獲銀牌、2023年台灣國際科展三等獎，代表台灣參加巴西MOSTRATEC國際科學博覽會，以研究「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」摘下二等獎。如今再參加由沙烏地阿拉伯主辦2025年第25屆「亞洲物理奧林匹亞競賽」（APhO），自29個國家（地區）、224名選手中脫穎而出，榮獲金牌。何承祐將對宇宙的無限好奇化為一篇篇動人的研究，也為嘉中科學教育寫下熠熠生輝的新篇章。

何承祐說，喜歡物理的原因，在於能夠使用簡單的定律解釋大自然各種尺度下的現象。例如牛頓第二運動定律除了可以描述日常生活中的物體，也可以用來分析非常大的星體與黑洞，甚至眼睛看不到的微小粒子也適用。

他說，能夠獲獎要感謝物理老師提供原文書與練習物奧實驗的機會，還有許多學長整理的物奧教材與練習題也幫助很大。

對於未來學習方向，何承祐說，先前做過天文物理的研究，透過數據分析，挖掘宇宙中隱藏的規律。覺得這很有趣，因此未來會考慮往這個領域發展。此外，升上大學後也會勇敢探索其他自己尚不熟悉的領域，如工程與金融等，來拓展自己的視野。

嘉中表示，何承祐從物理辯論場上的從容應對，到科學影片比賽中化繁為簡的創意轉譯，他總能以清晰的思維與真誠的熱忱打動人心。連續2年擔任「台灣青年物理辯論賽」隊長，榮獲「傑出表現獎」，並入選國手選拔營，展現出卓越的領導力與團隊精神。高中三年來學業成績穩居全校第一名，並已獲得保送台大物理系、推薦錄取台大電機工程學系。何承祐對時間的細膩規畫與對目標的堅持，且深植心中的自我期許，正是他不斷超越自我的關鍵所在。

校長陳元泰表示，何承祐不僅擁有紮實的學術實力，更難能可貴的是他對科學的熱愛與堅持不懈的精神，屢獲佳績、步步登高。

今年7月，何承祐將繼續代表台灣，前往法國巴黎參加第55屆「國際物理奧林匹亞競賽」（IPhO），與來自世界各國的物理菁英競逐桂冠。

左起何承祐父親、導師陳惠璋、師大教授高賢忠、台大退休教授蔡尚芳（領隊）、何承祐、何承祐母親、嘉中秘書蔡志偉、老師周黛青、師大教授陳傳仁（領隊）。圖／嘉義高中提供
左起何承祐父親、導師陳惠璋、師大教授高賢忠、台大退休教授蔡尚芳（領隊）、何承祐、何承祐母親、嘉中秘書蔡志偉、老師周黛青、師大教授陳傳仁（領隊）。圖／嘉義高中提供
嘉義高中高三科學班學生何承祐，獲2025年第25屆「亞洲物理奧林匹亞競賽」金牌，為校爭光。圖／嘉義高中提供
嘉義高中高三科學班學生何承祐，獲2025年第25屆「亞洲物理奧林匹亞競賽」金牌，為校爭光。圖／嘉義高中提供

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