新竹世界高中將停招挨批 議員籲專案安置學生

新竹市私立世界高中將停招，引發家長不滿、批評校方失信。竹市議員建議市府「專案處理」，協助學生轉到合適學校。竹市府表示，關注校方退場作業，保障師生權益。

民進黨竹市議員劉彥伶指出，接到家長陳情指稱世界高中今年初向媒體說明校方經營沒有問題，不會全面停招或倒閉，但日前卻在班親會向師生宣布學校將於7月31日解散，讓師生不知所措，「根本不知道要轉學去哪」，怒批校方失信、罔顧學生受教權益。

劉彥伶說，希望竹市府能主動介入，居中協調其他私校接收學生，盼能盡快協助學生轉學。

世界高中校長李瑞光今天接受中央社記者電訪時指出，學校將於7月底停辦，已向教育部國教署申請停招，正積極啟動學生轉學計畫，已優先與鄰近學校開會協調提供轉學名額，努力完成學生安置。

民進黨竹市議員劉崇顯告訴中央社記者，世界高中部分技職科別與新竹地區其他私立高職科別不一定完全相符，若為安置學生而亂轉校，恐讓孩子難以延續與精進正在磨練的專業技能。

劉崇顯建議，依現行規定私立學校學生無法自行轉學至公立學校，但以世界高中美工科為例，目前新竹地區只有市立香山高中具相同類科，呼籲新竹市府能「專案處理」，讓世界高中學生能在其選擇的道路上持續學習。

對此，新竹市教育處透過文字表示，私立高中學校退場機制的主管機關為教育部，已提醒校方做好不欠薪、不積欠廠商貨款、進行學生安置輔導及教職員媒合等。

教育處指出，將持續關注校方退場作業，保障學生受教權及教師工作權，市府也會配合教育部的後續措施，替學生爭取完整受教權益。

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