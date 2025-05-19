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劉怡君摘統測餐旅群榜首 僑泰高中：55周年校慶最佳賀禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中餐飲科女學生劉怡君（左二）摘下統測餐旅群榜首，校長温順德（右）代表董事會頒給5萬元獎學金。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中餐飲科女學生劉怡君（左二）摘下統測餐旅群榜首，校長温順德（右）代表董事會頒給5萬元獎學金。圖／僑泰高中提供

四技二專統測成績日昨出爐，台中市僑泰高中不但餐飲科女學生劉怡君以650.5分摘下餐旅群榜首，還有20人60級分以上，寫下近年最好成績，成績讓各界驚艷。

最特別的是，劉怡君3年前從僑泰國中部直升時，雖然國中會考獲得5A8+的好成績，但她未直升僑泰高中的醫科班，也捨棄校外其他明星高中，而是依興趣選擇僑泰的餐飲科就讀，讓當時許多師長驚訝不解。

但是，校長温順德卻支持劉怡君的決定，鼓勵她學業與技能並重，並期許3年後統測力拼全國榜首。如今劉怡君果真堅持興趣，還拿下榜首，溫校長特別向董事會爭取5萬元獎學金，鼓勵她未來繼續努力。

校方說，3年裡，劉怡君不僅在課業上極為用功，每學期成績都是全科第一，三年學業平均高達97分。技能上，劉怡君也用心學習，總計取得烘焙乙級證照，以及中餐烹飪、烘焙、飲料調製等三張丙級證照，且高一就加入實習咖啡廳及餐旅服務培訓團隊，努力累積自己的實務經驗。

劉怡君不但每科成績都是全科第一，且繁星計畫篤定錄取第一志願高雄餐旅大學西餐廚藝系。同時，也履行約校長温順德的約定，全力衝刺統測，一舉考出650.5分佳績，成功摘下餐旅群全國榜首。

劉怡君說，高三雖是最辛苦的一年，既要考乙級證照，又要兼顧課業，所幸有學校師長與同學們的支持與陪伴，才能成就今天的自己。考試上，她把每一場模擬考都視為統測看待，努力以赴，所以面對統測也能拿下好成績。

導師徐維辰說，劉怡君不但在課堂上用心學習，實作時更一絲不苟。不僅功課好，待人也謙遜有禮，又樂於分享，不吝將學習經驗傳承給學弟妹，可說是不可多得的好學生。

校長温順德表示，除了劉怡君拿下餐旅群全國榜首，去年國中部柯亭語、張之盈會考雙獲111滿點，摘下全國榜首。高中部的盧昱君今年學測也考出90級分大滿貫，成為全國榜首，讓僑泰成為名副其實的三冠王，也是55周年校慶的最佳賀禮。

台中市僑泰高中統測有20人60級分以上，寫下近年最好成績。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中統測有20人60級分以上，寫下近年最好成績。圖／僑泰高中提供

統測 烘焙 會考

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