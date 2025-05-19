影／世界機器人大賽勇奪3金1銀 高雄市正義中學締造隊史最佳成績

高雄正義中學今年第5度前往美國底特律參加Robofest世界機器人大賽，比賽成績揭曉，不僅勇奪3項世界冠軍與1項亞軍，更締造隊史最佳成績，也為台灣在世界舞台寫下新篇章。

國二生林郁城、林靖祐、吳恆瑜、楊洺杰組成的初級組團隊，今年賽制升級，仍橫掃UMC（未知任務挑戰）與GAME兩大項目，勇奪雙料世界冠軍；高二陳訢慈、高一陳廷恩、林暐智、洪凱鴻組成的高級組隊伍，更在激烈競賽中，抱回UMC項目世界冠軍與GAME項目世界亞軍，展現跨層級、跨年齡團隊實力。

林郁城說備賽過程辛苦，從國內賽後重建機器人，無數午休與晚自習，只為最後那幾分鐘的完美演出，雖然賽場出現失誤，靠著冷靜與分工逆轉成功，也讓他更學會了反思與堅持。

林靖祐說很緊張，靠著事前扎實準備與臨場反應，全力以赴，當比賽成績揭曉，淚水與笑聲交織，留下難忘青春記憶。初次參賽的楊洺杰說，第一次站上世界舞台，拿下世界冠軍就像做夢，這不只是比賽，更是生命中寶貴的養分。

高一陳廷恩提到，當因誤差而失分時，隊員沒氣餒，而是靠溝通與團隊分工逆轉奪冠，深刻體會團隊穩定和信任才是致勝關鍵；林暐智則說不斷失敗又重新站起來，這種挫折中的成長，是最寶貴的學習。

洪凱鴻表示壓力極大，最終拿下滿分成績，卻懂得更謙虛接受自己的不足，知道努力帶來改變，讓他更有勇氣迎向挑戰；洪媽媽也說，國際賽事與時差挑戰，讓孩子承受了超過以往壓力，但團隊都挺過來了，這段經歷是一堂真實的國際教育課。

正義中學校長俞德淦表示，學校第5度代表台灣參加國際大賽，學生表現不只是技術提升，更是身心與團隊整合極致挑戰，證明了台灣教育能培養具備全球競爭力的青年。 正義國中在美國底特律參加Robofest世界機器人大賽中，勇奪3項世界冠軍與1項亞軍。圖／正義國中提供 高雄市正義國中今年前往美國底特律參加Robofest世界機器人大賽。圖／正義國中提供

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