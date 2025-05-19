宜蘭頭城鎮公所首創獎勵升學 宣布應屆生考上大學給獎勵金
不要讓頭城的孩子輸在起跑點，宜蘭頭城鎮公所今天宣布鼓勵設籍鎮內的高中職應屆畢業生，只要考上大學就有1萬元或5000千元獎勵金，全縣各鄉鎮市都有各種不同福利獎助，唯有頭城鎮公所率先推出高中職畢業生考上大學的獎勵措施，盼培育更多優秀人才。
頭城鎮公所鼓勵青年學子勇敢逐夢，今天說明請領獎勵金資格，申請高中職生必須在頭城鎮設有戶籍，至少滿5年以上，未中途遷出或重新設籍，且當年應屆畢業生已經完成註冊入學手續的學生，才能符合申請獎勵金資格。
根據考取的公私立大學，獎勵金額有所不同，錄取國立大學院校的學生可以獲得1萬元獎勵金，錄取私立大學院校的學生可獲得5000千元獎勵金。
鎮長蔡文益表示，上大學是很多人的人生夢想，但有些學生因為家庭因素不敢冒然去念大學，頭城鎮公所這次是創舉，全縣第一也唯一針對考上大學的鎮內高中職畢業生給予補助，可減輕父母親的經濟負擔。
頭城鎮民代表林錦梅及里長等人也站出來，贊成這項鼓勵學子升學措施，培育更多優秀人才將來回饋故鄉。
蔡文益說，此一方案不僅是對學生努力的回饋，更是寄予未來期望，隨著社會對高素質人才需求的日益增加，獎勵制度有助於鼓勵更多的學生考取大學院校，提高學生的學習態度，加強自我職業生涯規劃，公所希望透過獎勵，培養更多具備社會責任與人文關懷的傑出人才，學業有成後貢獻社會。
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