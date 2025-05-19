小學生疑遭同學言詞霸凌 今年還被打傷教局受理調查中

新北市汐止區1所小學學生的家長，指兒子在學校遭受女同學言語霸凌，還曾遭對方拿拖把打傷，向學校反應後，對方家長的態度令人難以苟同。教育局今天表示，上月已受理疑似霸凌事件檢舉，並依校園霸凌防制準則處理，調查結果將以書面方式通知當事學生家長。

疑被霸凌學生的媽媽在媒體陳述兒子的遭遇，指從五年級上學期開始，同班女同學就持續以言語霸凌兒子，除了以帶有身材歧視的「冷凍豬油」、「廚餘長」、「死胖子」說兒子，後來更出現「媽寶男」、「變態」、「髒東西」等更具攻擊性字眼。

家長說，女學生也會教唆班上其他同學不要跟她的兒子玩耍，企圖孤立排擠他。去年6月21日她當面向導師及女學生的父親，告知女學生的行徑，女學生父親曾說到「我女兒本來就討厭胖子」，指會再跟她溝通，心態令人難以置信。

這名媽媽說，今年4月22日女同學在教室持拖把打傷兒子的肩膀，還有另1名男學生踢兒子的腿造成淤血，當天她已帶兒子到汐止國泰醫院傷，想到兒子在校生活，真得很痛心跟不捨。

新北市教育局校園安全室主任邱松嵐表示，今年4月22日這所學校在打掃時間，有六年級的同班同學在座位整理時，衍生不友善對待偏差行為，學校得知後就介入處理並完成通報，啟動輔導機制與家長溝通程序。

到了4月24、25日，又分別接同一名男學生疑似遭受言語及肢體霸凌檢舉，都已正式受理，後續將依校園霸凌防制準則，進行資料蒐集與事實認定，調查結果將以書面方式通知當事學生家長。

教育局表示，對任何形式的校園霸凌「零容忍」，並已責成學校持續強化學生法治與品格教育宣導，培育尊重、守法與負責態度，營造友善共好的學習環境。

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