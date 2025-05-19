台南文和實小畢旅造訪澎湖老人之家 作公益與分享二胡音樂饗宴

五月是感恩的季節，台南市文和實驗小學獲萬海航運慈善基金會補助，日前到澎湖老人之家，結合戶外教育辦了一場體驗式學習的公益行動。學生的畢旅結合世界遊學、世界藝廊課程安排參訪，也用音樂帶給老人家最棒的音樂饗宴，增添溫暖和喜樂。

校長楊易蕙說，文和實小以成為探索式的學習學校自許，實踐「自主共學，跨域探索」的實驗教育理念，設計多樣化的實驗課程不但讓學生發揮不同的優勢能力，更能開展多元的興趣，使得課程成為體現生活處處是教室，生命事事可學習的模式。今年申請萬海航運慈善基金會的補助，日前到澎湖老人之家進行了一場體驗式學習的公益行動。

在世界遊學課程中規畫行程，決定戶外教育的地點，安排交通和食宿，接洽相關人員等都是自己找資料、討論及處理，藉此體會師長辦排戶外教育的辛苦。在世界藝廊課程中苦練二胡，希望能帶給澎湖老人院的長者最棒的音樂饗宴，從決定表演樂曲、指法和調音的教學技巧，到帶著二胡像個專業的音樂藝人去外島，出校門前，學生也突然感覺自己身負重任，因為這次的小畢旅不只是教育參訪，更是平日學習成果的驗收。

楊易蕙表示，這次的小畢旅孩子們收穫滿滿，明年將繼續申請補助到澎湖小畢旅並做公益，同時與當地學校交流，更深入了解澎湖，體驗海洋教育。

楊易蕙說，隨著社會老齡化的加劇，關懷老年人的身心健康已成為社會的重要課題。音樂被證明具有療癒效果，文和實小的世界藝廊課程中安排低年級的小提琴課、中高年級的二胡課，未來還會有豎琴、烏克麗麗和直笛等樂器的學習，希望孩子們在童年時光能快樂的學習，同時能學會一項樂器，在生活中陶冶身心、穩定情緒，更專注在未來生活的學習和創意。 台南市文和實驗小學獲萬海航運慈善基金會補助，畢業旅行到澎湖老人之家做公益。圖／文和實小提供

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