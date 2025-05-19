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台師大學者還原58年前布農族原音 音樂會周四下午登場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象，音樂學者史惟亮與葉國淦民國56年7月24日在這裡錄製了8首的歌謠。圖／呂鈺秀提供
卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象，音樂學者史惟亮與葉國淦民國56年7月24日在這裡錄製了8首的歌謠。圖／呂鈺秀提供

國立台灣師範大學22日下午2時舉辦「卓溪布農族的原音重現與當代想像」講座式音樂會，重現1967年由音樂學者史惟亮與許常惠帶領的民歌採集運動隊伍，在花蓮卓溪鄉卓溪村所錄製的珍貴布農族巒社群歌謠，讓塵封近60年的東台灣布農族原音，再次迴盪於現代。

台師大表示，布農族傳統音樂在台灣音樂史中占有舉足輕重的地位，尤其是源自郡社群的「祈禱小米豐收歌」（俗稱八部合音），更因其獨特的演唱方式，經日本音樂學者黑澤隆朝的介紹而揚名國際。

相較於廣為人知的郡社群音樂，居住在花蓮地區的巒社群布農族音樂有著顯著差異。音樂會主持人、民族音樂學研究所教授呂鈺秀在帶領學生前往花蓮卓溪鄉進行田野調查時，當地耆老高健雄明確指出，巒社群並未演唱「祈禱小米豐收歌」，而是擁有獨特的「獵熊歌」。

呂鈺秀在原住民族委員會的經費支持下，帶領團隊針對1967年的錄音資料進行長達4年的深入研究，足跡遍及7個留存錄音的布農族部落。研究團隊不僅翻譯歌詞、尋訪當年歌者的後代，建立其生命史，更深入詮釋歌謠的文化意涵，並進行聲音的修復工作。最終發布收錄65首珍貴歌謠的專輯「聽見1967 東台灣布農族」，更促成了本次在台師大舉行的音樂會。

台師大表示，音樂會特別邀請了10位來自花蓮卓溪的布農族歌者，還與台師大音樂系作曲組老師黃苓瑄及其學生合作，在傳統布農族歌唱中融入現代聲響與展示。當日曲目包括展現布農族狩獵文化的「獵熊歌」（malastumaz）、祈求狩獵順利的「祭槍歌」（pislahi）、呈現生活辛勞的「背負重物之歌」（manvavai）、記錄英勇事蹟的「報戰功」（malastapang），以及歡樂的「飲酒歡樂歌」（tusasaus）。音樂會免費入場，需透過網站事先報名（https://forms.gle/gG8nrUMaNf1HaS7u6）。

音樂會 社群 布農族

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