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蘇澳鎮迎接台日交流師生 啟用新廣場開辦「燒烤buffet」 超嗨

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市締盟邁入30年，教育交流也進入第7年，石垣市教育長崎山晃帶團來訪昨晚抵台，將在蘇澳展開5天4夜交流。由於適逢「鎮民廣場」啟用，鎮公所特別把首場歡迎宴選在剛啟用的廣場舉行，採「露天燒烤buffet」形式登場，台日師生及家長將近200人吃喝歡笑，賓主盡歡。

蘇澳鎮公所以480萬元重新打造鎮民廣場，此次露天晚宴為鎮民廣場完工啟用後首場大型活動；特別的是，30年前蘇澳鎮及石垣市就在此處締盟，別具意義，嶄新廣場、美麗夜空及道地台灣美食，聊不完的美好交流回憶。

晚宴出席者除了參與教育交流的台日學生共60人，還包括蘇澳鎮及冬山鄉6所學校的校長、家長代表及台灣學生家長，全場共計近200人，冬山鄉長林峻輔也特地到場力挺。

餐點充滿濃濃台灣味及蘇澳特色，包括烤肋排、甜不辣、香腸等烤物，搭配大海蝦、烤魷魚等海鮮，另有道地小吃炒米粉、蘿蔔魚丸湯等近20項餐點，豐盛水果，甚至出動辦桌大橘桶裝盛飲料。帶團的教育長崎山晃對於「露天燒烤buffet」晚宴，感到特別又驚喜，不停拿起相機記錄、驚嘆連連。

崎山晃率領5校30人造訪蘇澳鎮，日生將入住「專屬學伴」的家庭一同作息、體驗最蘇澳的生活；負責接待的台灣學伴來自蘇澳鎮岳明國中小、文化國中、南安國中、永樂國小、南安國小及冬山鄉順安國中6校共30人。

各校安排不同的Long Stay，例如南安國小推出「南方澳漁村巡禮」了解蘇澳漁港人文地景；南安國中師生前進新北市福隆挑戰全長8. 5公里的草嶺古道；以「帆船環島」最為人所知的岳明國中小將前往冬山河水運中心進行帆船體驗；文化國中設計「科技自造課」訴求動腦、激發創意，全體課程則有台灣茶製作、踅夜市等。

蘇澳鎮長李明哲表示，透過台日交流促進蘇澳鎮與日本石垣市雙邊教育創新，且能為孩子們拓展國際視野，他也預告9月26日將擴大舉辦「蘇澳鎮及石垣市締盟30周年慶祝活動」，歡迎各界踴躍參加，共同見證石垣市與蘇澳鎮30年情誼及雙方努力的成果。

台日教育交流晚宴在蘇澳鎮民廣場舉行，30年前蘇澳鎮與石垣市剛好就在此地締盟，見證歷史性的一刻。圖／蘇澳鎮公所提供
台日教育交流晚宴在蘇澳鎮民廣場舉行，30年前蘇澳鎮與石垣市剛好就在此地締盟，見證歷史性的一刻。圖／蘇澳鎮公所提供
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲與帶團的石垣市教育長崎山晃，一起舉杯迎賓。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲與帶團的石垣市教育長崎山晃，一起舉杯迎賓。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所以480萬元重新打造鎮民廣場，教育交流的露天晚宴是鎮民廣場完工啟用後首場大型活動。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所以480萬元重新打造鎮民廣場，教育交流的露天晚宴是鎮民廣場完工啟用後首場大型活動。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲與帶團的石垣市教育長崎山晃，共享美味燒烤餐點。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲與帶團的石垣市教育長崎山晃，共享美味燒烤餐點。圖／蘇澳鎮公所提供
「露天燒烤buffet」晚宴餐點，充滿濃濃台灣味及蘇澳特色，讓日方師生友人感到新奇與驚喜。圖／蘇澳鎮公所提供
「露天燒烤buffet」晚宴餐點，充滿濃濃台灣味及蘇澳特色，讓日方師生友人感到新奇與驚喜。圖／蘇澳鎮公所提供
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供
學生們開心享用「露天燒烤buffet」餐點，賓主盡歡。圖／蘇澳鎮公所提供

台日 蘇澳

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