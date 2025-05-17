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雲林民生國小創校首次 為29位孩子舉辦人生第一場「畫展」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」，展出主題為學生體驗在地搶水文化活動的經驗，不僅為孩子的童年記憶留下紀錄，也以學童視角重新詮釋地方文化特色。

民生國小創校以來，首次為學生舉辦畫展，今畫展在長期推廣地方文化及特產的林內教芋部開幕，展出至5月25日止，縣議員張維崢、教芋部長林建安及多位鄉代一同參加開幕茶會，學生一一分享創作理念。

林內鄉位於濁水溪灌溉區，物產豐饒，盛產芋頭、木瓜、鳳梨等農產，鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，成為孩子這次畫展的創作主題。

民生國小校長蔡正龍表示，學校除發展太鼓、小提琴、舞蹈、美術等藝術課程，也期待孩子對地方文化能有深入了解，不僅以在地特產芋頭發展食農教育課程，也帶孩子體驗在地搶水活動。

指導藝術創作的老師鄭雅鍒表示，學校首場畫展命名為「畫在地、話在地」，希望透過學童的實際體驗及敏銳觀察力，畫出在地的文化與記憶，像是體驗「籠仔笱」在泥田中搶水的畫面、在學校學習太鼓，29幅畫作展現孩子的視野與觀察。

張維崢今天在畫展現場聽取孩子介紹創作理念，他表示，聽到孩子能夠侃侃而談參與地方活動的心得，非常感動，而且其中林秦安、林昶澔、張芷綺、陳亮宇4名學生的作品入選全國兒童週刊，對孩子來說是很大的鼓舞。

雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校僅29名學生，校方近年持續推廣藝術教育課程，並帶領學生走進地方，今在林內鄉教芋部為孩子舉辦人生第一場「畫展」。記者陳雅玲／攝影

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