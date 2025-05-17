會考是分水嶺？她曾和友成績相近「近況卻慘被碾壓」 網冷回：人家本來就是鳳凰

「曾經差不多的同學，現在已經領先我一大截」，一位網友發文透露，近日和國中好友取得聯繫後，驚覺雙方在考完會考後，早已走上不同人生軌道。她回憶，兩人當年成績相近，如今對方已是工程師，即將赴歐留學；而自己正處於待業與迷惘之中。這份落差讓她開始質疑自己的人生是否早已偏離方向，引發網友熱議。

一位26歲的網友在社群平台Dcard發文，表示自己得知故友的近況後，心情「有點複雜」。她回憶，國中時與這位好友總是形影不離，兩人的成績不相上下，對方班排保持在3到5名之間，原PO則在6到8名，「我們讀的是很普通的學區國中。那時候我覺得我們差不多，頂多她比我認真一點點」。未料在國中會考時，原PO表現失常，最後就讀第五志願的高中，好友升上第一志願女校，兩人的關係不如往常熱絡，但偶爾還是會聯繫。

「她家也不是特別有錢，爸爸是保全、媽媽在醫院工作，好像是護理師還是護理長」，原PO分析，好友的家境一般，大學就讀位於新竹的頂尖商管科系，畢業第一份工作就赴大陸外派，雖然工作壓力大，回台後竟順利轉職竹科工程師，並即將在今年9月赴歐洲進修。反觀自己進入地名大學文組科系，畢業後進入學校體系擔任行政助理，最後因為職場環境惡劣選擇離職，現在正處於待業階段，也還在摸索自己未來的出路。

原PO感嘆，當聽到對方輕描淡寫地說「股票有賺一點啦」來解釋留學資金來源時，內心湧上一股複雜情緒，「不是羨慕她有錢，是那種原來有人真的默默在進步，而且是你以前以為跟你差不多的人」。兩人的差距也讓她不禁思考：「我們不是差不多的起跑線嗎？是不是我太混了，還是我根本沒有方向，不知道有沒有人也有類似的感覺，看到以前差不多的朋友過得越來越好，會開始懷疑自己是不是浪費了這幾年的人生。」

貼文一出，不少網友直言，兩人的差距從國中就可見一斑，且在學成績無法決定一切，呼籲原PO清醒一點，「她沒有跟妳差不多，她本來成績就比妳好，考上的學校也都比妳好，妳怎麼會有妳們差不多的認知啊？」、「國中差一點點，高中差一大點，大學差很大點，落差就出來了」、「她考上高中第一志願，考上頂大商管；妳考到高中第五志願，國立地名文組；妳們是差不多在哪？性別差不多嗎？」、「人家本來就是鳳凰，妳們只是在同個雞舍一起啄過米而已」、「認知差異導致，人跟人之間只會越差越大，在學成績不是重點」、「哪裡差不多，第一志願跟第五？高中還算得出五？」、「從高中開始就一路碾壓妳到出社會，不懂妳怎麼還會放大檢視國中的無聊排名，國中排名根本沒任何價值好嗎…妳們根本不是同個起跑點，她本質上就是碾壓妳的存在」。

不過也有人向原PO喊話，鼓勵她減少和他人的比較，「重點是妳也才26歲，不要再內耗了，往前看吧」、「少點比較多點快樂」、「因為妳缺乏規劃跟方向，文組、行政助理，然後現在還無法肯定自己想要什麼、能做什麼」、「大學畢業後，工作一段時間，要開始接受自己的平凡」、「妳26歲還來得及彌補前幾年浪費的人生，等50歲就只剩下躺平的選項了」。