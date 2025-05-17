坪林實驗國中挑戰走讀淡蘭古道 學生迎接成年禮

新北市坪林實驗國中今年成功挑戰走讀淡蘭古道，校方今天表示，課程培養孩子走出舒適圈的冒險精神，克服耐力體力，自己規劃路線勇於接受挑戰，讓學生在成年禮充滿成就與自信。

坪林實驗國中校長歐志華今天表示，培養孩子一輩子帶著走的能力，才是所有教育活動的核心。感謝堅強的教師團隊規劃活力探索課程，讓學生瞭解先人的足跡與家鄉的地理環境。回來後，看到孩子的改變很不一樣。

歐志華在電訪中表示，走讀古道融合美感與品格教育、保護自然生態與環境等課程，培養學生從知識出發，並真正實踐關懷人、自然與社會。學生自己紮營過夜，是自我省思與期勉、成年禮重要展現。

授課老師蔡慶沺表示，今年是第5年走讀淡蘭古道，從黑龍潭露營區起，沿路野炊、紮營過夜後，途經烏山越嶺古道、坪溪古道，至宜蘭縣外澳車站，全長約16公里。8年級學生共34人，包含隨行老師、專業登山嚮導。

校方轉述，學生余易衡說，從教練的指導學會行徑步伐、隊伍整理、負重分配等。課程不只是走步道，還深入森林探索獸徑、穿山甲洞、觀察溪魚、溪蝦與多座土地公廟，體驗雙扇蕨植物與大自然、人文的奧妙。

學生吳佩桂、莊芷羚都說，探究主題是「撿垃圾觀察」，發現登山過程有菸蒂、寶特瓶及包裝袋，如果大家不將垃圾帶下山，久而久之，淡蘭古道就會變成垃圾古道，也會危及野生動物安全。

學生羅慶庭說，原以為自己體力不勝負荷，未料挑戰完全程，直至看到終點的那一刻，才知道自己成長不少。

蔡慶沺老師說，許多家長擔任志工，或陪著孩子一起走。老師們嘗試將部分主導權交給孩子，學生領隊透過離線地圖帶路，分析岔路、即便走錯了也一路相陪。野炊的實戰經驗、幫同學分攤裝備重量，都是課堂上看不見的團結。「走出教室，是培養生命力最好的方式」。

學務主任陳永昌表示，無痕山林是課程的初衷，希望學生走讀淡蘭古道，不是只有疲憊，而是對自然、土地的認同與尊重。過程看到學生的熱情、好奇、樂觀、堅毅與社交智慧等品格的展現。