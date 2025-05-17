快訊

選手證就是VIP！「世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 最強應援優惠一次看

MLB／道奇不敵天使…大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占「全壘打王」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市東區裕文國小首辦小鐵人挑戰賽 完賽即獲獎學生搶參加

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供
台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供

台南市東區裕文國小首次舉辦「小鐵人挑戰賽」，結合游泳、騎腳踏車與跑步三項運動，以「完賽即獲獎牌」，希望學生們勇敢面對挑戰、堅持到底，吸引眾多學生熱情參與。

活動由家長會主辦，學校協辦，比賽地點商借鄰近的復興國中游泳池，並在多位志工的協助下順利完成，展現社區與校園合作的良好典範。

家長會長張軍佑熱情加碼，為每位參賽學生準備一份小禮物，讓孩子們在運動中感受成就感與被肯定的喜悅。活動現場氣氛熱烈，除了學生們全力投入挑戰外，不少家長也躍躍欲試，親子共同來參與。

校長陳彥宏表示，舉辦小鐵人挑戰賽的初衷，是希望藉由體能活動激發學生的潛力與毅力，培養面對困難時勇於挑戰的態度。他也感謝家長會與志工們的熱心協助，讓活動得以圓滿落幕。「小鐵人挑戰賽，不僅提升了學生的運動參與度，也加強了師生與家長間的聯繫與合作」。

為了宣傳與推廣本次活動，學校還邀請多位學生參與拍攝宣導影片，不僅讓全校同學更了解賽事內容，也展現學生在多媒體學習的發揮及學習成果。

台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供
台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供
台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供
台南市裕文國小首辦小鐵人挑戰賽，學童熱血完成挑戰。圖／裕文國小提供

禮物 親子 運動

延伸閱讀

NBA／後詹皇時代群雄並起 東區連7年無球隊連2季晉總冠軍賽

相隔25年美夢成真？尼克有望會師溜馬 宿命對決新篇章

NBA／哈利伯頓率溜馬「下剋上」5戰淘汰騎士！連2年闖進東決

環境部攜手慈濟大學 成立東區淨零綠領人才培育中心

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台南市東區裕文國小首辦小鐵人挑戰賽 完賽即獲獎學生搶參加

台南市東區裕文國小首次舉辦「小鐵人挑戰賽」，結合游泳、騎腳踏車與跑步三項運動，以「完賽即獲獎牌」，希望學生們勇敢面對挑戰...

台中樹德國小二期校舍工程預計暑假完工 下學年增至16班

台中南區近年人口增加，市府2022年成立樹德國小，目前一期校舍完工，僅教室與行政空間，二期工程包含其他教室與地下室，預計...

米奇亂入課堂嚇壞師生 高雄三民區某國中鼠患嚴重存在多年無解

高雄三民區某國中爆發鼠患，教室常見老鼠亂竄，學生下課也在抓老鼠，據了解，該校鼠患問題存在多年，校方每年都請人清消環境，仍...

台東無國中小教職員文康費 議員促縣府編

全國大多縣市編列國中小教職員文康活動費讓老師們運用，不過，台東縣至今卻未編列，讓第一線教職員沒有受到應有的關心與照顧，議...

企業家組成午餐會十年如一日 力挺偏鄉棒球隊傳愛接棒夢想

由60餘位愛心企業家組成、已走過33年的「午餐會」，長期關注臺灣基層棒球發展，並持續捐款支持中國信託慈善基金會（簡稱「中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。