台南市東區裕文國小首辦小鐵人挑戰賽 完賽即獲獎學生搶參加

台南市東區裕文國小首次舉辦「小鐵人挑戰賽」，結合游泳、騎腳踏車與跑步三項運動，以「完賽即獲獎牌」，希望學生們勇敢面對挑戰、堅持到底，吸引眾多學生熱情參與。

活動由家長會主辦，學校協辦，比賽地點商借鄰近的復興國中游泳池，並在多位志工的協助下順利完成，展現社區與校園合作的良好典範。

家長會長張軍佑熱情加碼，為每位參賽學生準備一份小禮物，讓孩子們在運動中感受成就感與被肯定的喜悅。活動現場氣氛熱烈，除了學生們全力投入挑戰外，不少家長也躍躍欲試，親子共同來參與。

校長陳彥宏表示，舉辦小鐵人挑戰賽的初衷，是希望藉由體能活動激發學生的潛力與毅力，培養面對困難時勇於挑戰的態度。他也感謝家長會與志工們的熱心協助，讓活動得以圓滿落幕。「小鐵人挑戰賽，不僅提升了學生的運動參與度，也加強了師生與家長間的聯繫與合作」。