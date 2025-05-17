台中樹德國小二期校舍工程預計暑假完工 下學年增至16班

台中南區近年人口增加，市府2022年成立樹德國小，目前一期校舍完工，僅教室與行政空間，二期工程包含其他教室與地下室，預計今年暑假完工，114學年開始可增至4個年級16班；三期工程有活動中心與操場，活動中心預計明年完工，操場剛取得工程經費。

市長盧秀燕昨主持樹德國小周邊道路開闢工程完工典禮，她表示台中人口286萬人創歷史新高，南區由於鐵路高架、捷運綠線等建設，人口也不斷增加，已超過12萬7000人，還會持續上升，學童數量跟著增加，學校不會萎縮，反而要繼續蓋，感謝當時諸多議員、里長爭取，完成樹德國小。

教育局長蔣偉民指出，市府2021年啟動樹德國小新建工程，第一期校舍2022年完工並順利招生，第二期校舍即將於今年下半年完工，第三期工程去年取得土地，活動中心已經開工。所有費用投入超過15億元，打造融合生態水圳與綠意美學的特色校園。

教育局國小教育科長謝玟臻表示，一期校舍工程經費1.9億元，包含普通教室12間、專科教室4間與其他行政教學空間，2021年2月動工、2022年落成招生，113學年度共有3個年級、12班、近300名學生；二期校舍有普通教室與地下室，經費2.3億元，2023年3月動工，預計今年暑假完工，下學年度增加年級與班級空間無虞。

謝玟臻指出，樹德國小三期工程包含活動中心與操場，單是土地取得經費就超過10億元，活動中心工程經費1億640萬元，操場工程經費1300萬元。活動中心今年2月開工，預計明年完工，將水圳藍帶融入設計，呼應二期工程的大地意象；操場5月挹注經費，待後續設計與行政流程完成後確定啟用時間。