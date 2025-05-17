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北市敦化國小新校舍落成 斥資9.6億元打造

中央社／ 台北17日電

北市敦化國小今天舉行新校舍落成典禮，為地上5層並設有專科教室及展演廳的大樓，斥資約新台幣9.6億元。市長蔣萬安表示，正規劃各校改建，因為投資下一代就是投資未來。

台北市立敦化國小今天舉行新校舍落成暨65週年校慶典禮，蔣萬安致詞表示，這是個喜上加喜的場合，他除了要向所有師生及家長獻上祝福及恭喜，還要感謝議會及立委的支持，讓越來越多孩子可以使用嶄新、安全的校舍。

蔣萬安介紹，敦化國小新校舍為地上5層、地下1層，具有3大亮點，包含設置各類專科教室，以及配備先進視聽設備的展演廳，能與敦化國小長期發展的藝術才能音樂班相輔相成，培育更多優秀人才。

蔣萬安說，第3個亮點是經過全面改造的操場，選用與台北田徑場相同的藍色系跑道，既美觀又能提升舒適度及運動效能。

他表示，不只是敦化國小，市府正規劃全市各校的校舍改建，每一年將投入至少40億元，因為投資下一代，就是投資台北的未來。

教育局表示，敦化國小校舍拆除改建工程總經費約9.6億元，大樓內規劃普通教室、科任教室及多功能大型展演廳，1、2樓的室內廊道則可作為學生的雨備活動空間，提供社團教學、球隊體能訓練空間，盼在寸土寸金的空間中實現校舍功能最大化。

此外，蔣萬安會前被媒體堵訪，詢問副總統蕭美琴昨天才宣布出席2025雙北世壯運開幕典禮是否造成困擾。蔣萬安未正面回應，僅不斷表示「謝謝」，並說「大家都辛苦了」。

北市 教室 蔣萬安

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