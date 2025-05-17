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米奇亂入課堂嚇壞師生 高雄三民區某國中鼠患嚴重存在多年無解
高雄三民區某國中爆發鼠患，教室常見老鼠亂竄，學生下課也在抓老鼠，據了解，該校鼠患問題存在多年，校方每年都請人清消環境，仍解決不了鼠患，師生上課膽戰心驚。
該國中在三民區相當知名，卻傳出學校飽受鼠患侵擾，校園放置捕鼠器、黏鼠板，學校定期請人清消，鼠患依舊難解，經常亂入課堂驚嚇師生。
該所國中老師提到，近2、3年來老鼠問題嚴重，有時上課突然竄出來，在教室到處亂竄，牆壁爬上爬下，大家嚇成一團，影響課堂上課進度，連放在櫃子裡的食物，都常被老鼠偷吃。
學生也說，學校廚房周圍老鼠很多，曾看過3、4隻老鼠群聚，有時下課大家也會合力抓老鼠，有人用水桶、有人拿黏鼠板，老鼠問題已經很久。
校方解釋，老鼠常透過水溝入侵校園，每年都會請清潔公司清消，學校也採購一款超音波驅鼠器驅鼠，另也宣導學校減少存放食物。
不過老鼠頻繁出沒校園，家長擔憂衛生和孩子安全，因為老鼠糞便、唾液有傳染漢他病毒風險，只要吸入微粒病菌就可能感染，希望學校拿出魄力解決。
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