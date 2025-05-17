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台東無國中小教職員文康費 議員促縣府編

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣至今未編列國中小教職員文康活動費，讓第一線教職員沒有受到應有的關心與照顧，議員黃志維認為縣府財政餘裕的情況下，建議可以編列。記者尤聰光／攝影
台東縣至今未編列國中小教職員文康活動費，讓第一線教職員沒有受到應有的關心與照顧，議員黃志維認為縣府財政餘裕的情況下，建議可以編列。記者尤聰光／攝影

全國大多縣市編列國中小教職員文康活動費讓老師們運用，不過，台東縣至今卻未編列，讓第一線教職員沒有受到應有的關心與照顧，議員認為縣府財政餘裕的情況下，建議可以編列。教育處表示，會參考其他縣市後，再統整縣內學校意見研議。

教育處長蔡美瑤說，高中職以上學校確實有教職員文康費用，但國中小是看縣市財政狀況編列，而台東目前是沒有編列，這部分會跟主計討論，看是否有相關科目名可以來編列，若財政允許，教育處當然會積極謀求教職員福利。

為倡導中央各機關學校員工正當休閒活動，維護身心健康，培養團隊精神及鼓舞工作士氣，編列文康活動費預算，讓教職員可以辦理各類藝文欣賞及康樂活動，包括各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等，各級地方政府得衡酌實際需要，參照中央要點或另訂要點實施。

議員黃治維於定期會單位工作檢討時，建議教育處可以編列相關預算來鼓勵第一線教職員，畢竟現在大環境改變，老師工作風險相對提高，除了背負學生壓力，還要背負恐龍家長及可能突發性狀況的壓力，甚至是要背負被告的壓力。

他說，據了解目前已經有16個縣市已經有編文康費用預算，如雙北市都編了每人3千元的預算，那非直轄市的部分，彰化也從2千調升到變3千元，最便宜的嘉義市也有1200元；縣府每年會有1、20億可以運用，財政餘裕的情況下，覺得教育處可以編了。

黃治維認為財政餘裕到底要怎麼花？除了縣長有計畫想要怎麼花，教育處也要幫忙想該怎麼運用，畢竟給予辛苦教職員編一點點的預算做文康活動費是合情合理，這個議題他也跟縣府3長講過，教育經費該花還是得再追加預算。

台東 壓力

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