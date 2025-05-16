不受落山風影響 屏東車城國小分校室內活動中心啟用

為提供偏鄉學童舒適安全學習環境，屏東縣政府在車城國小射寮分校新建室內活動中心，今天揭牌正式啟用。未來除提供學生運動場域，也可讓鄰近居民休閒使用，落實老幼共學。

屏東縣車城鄉車城國小射寮分校新學生活動中心今天落成典禮，屏東縣長周春米出席表示，恆春半島落山風季節每年長達半年，過去在地缺乏友善、安全學習與社區活動場域，因此在前縣長潘孟安任內即啟動興建計畫，縣府整合資源，打造兼具教育、共學與社區功能的活動中心。

周春米說，工程如期完工並投入使用，盼透過完善空間，提供學童更好學習條件，也成為長輩每週固定聚會與參與課程友善基地，展現社區共榮、世代共融成果。

屏東縣政府教育處新聞稿表示，車城國小射寮分校屬教育部核定特殊偏遠地區學校，校內僅有1處室外球場，使用逾25年；地板龜裂、剝落，當恆春半島進入落山風及雨季時，師生即無法於戶外空間從事體育教學活動。

縣府為改善此校教學品質，自2021年補助新台幣4741萬餘元，辦理新建學生活動中心工程，另於2024年補助100萬元辦理活動中心周邊設施整修工程，並於今年3月完工。

教育處表示，射寮分校新建活動中心占地1072.9平方公尺，場地內設有簡易盥洗及如廁空間、1座綜合球場及休息室，除校內體育運動使用的籃球、羽球、躲避球及匹克球等室內綜合球場教學場域，也提供學校課程、活動集會、社區民眾使用，館內休息室空間導入「埔墘社區發展協會」社區關懷據點進駐，共同營造校內「世代同樂、老幼共學」嶄新面貌。