企業家組成午餐會十年如一日 力挺偏鄉棒球隊傳愛接棒夢想

由60餘位愛心企業家組成、已走過33年的「午餐會」，長期關注臺灣基層棒球發展，並持續捐款支持中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）推動的「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」（簡稱「愛接棒計畫」），為偏鄉棒球隊提供資源與後盾。16日，在午餐會會長、信孚產業董事長洪維憶率領下，成員們再度造訪十年前初次參與的南投縣新街國小棒球隊，與三光國中球員及師生共進午餐，重溫公益初心，也見證偏鄉棒球隊多年來的堅持與成長。

午餐會於1992年由中信慈善基金會董事長辜仲諒發起，集結一群企業界第二代，以定期聚會方式交流經驗，並關懷社會、推動公益。2014年，時任會長、經緯科技董事長嚴崇瑞首次號召會兄前往新街國小，以實際行動響應「愛接棒計畫」，並發起認養台東市豐田國小六位清寒球員，正式開啟這段從不間斷的公益旅程。

為支援偏鄉學童追逐棒球夢，這群企業家們一路陪伴孩子們成長，不僅親身搭乘火車與巴士，體會偏鄉球隊舟車勞頓參賽的辛勞，更逐年捐助中型巴士、宿舍整建、球衣與護具等設備，大幅減輕學校與家庭的負擔。十年過去，這段情誼不曾中斷，今日的回訪也格外溫馨。

新街國小與三光國中棒球隊的孩子們在校門口夾道歡迎，氣氛熱烈。其中一幕最令人動容的，是曾受午餐會資助的前新街小球員張東逸，如今已是屏東科技大學三年級學生，特地返校表達感謝。他動情表示：「是棒球教會我紀律與團隊精神，也因為有你們的幫助，我才能走到今天。謝謝午餐會一路以來的支持。」洪維憶則勉勵孩子們，「要常懷感恩之心，未來有能力時，也記得回饋社會，把愛延續下去。」

午餐會此次還帶來驚喜嘉賓——中華職棒中信兄弟隊明星球員張志豪親臨現場，孩子們見到偶像歡聲雷動，氣氛沸騰。張志豪鼓勵小球員們：「棒球可以是你們的夢想，但學業是人生的基礎，不要怕吃苦，讀書是幫自己打底。」這番話讓現場許多學生深受啟發，充滿力量。

午餐會自創立以來，捐款資助中信慈善基金會「愛接棒計畫」支援全臺26所偏鄉學校棒球隊，提供16輛中型巴士、4處宿舍及衛浴設施修繕、各式訓練與比賽裝備，累計超過2,500名孩子受益。在企業家的長期陪伴下，已有38位學童披上中華隊戰袍、代表國家征戰國際舞台，另有14位成功進入職棒行列。

從一場簡單的午餐聚會，到改變無數偏鄉孩子人生的堅持，午餐會見證了善的力量如何化作具體行動，為臺灣棒球、為下一代點燃希望之火。未來，他們仍將持續接棒，把愛送進更多需要的角落。