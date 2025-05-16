8月換新校長板中學生掛布條抗議 現任校長說話了

板橋高中校長調動，預計今年8月由中和高中校長劉淑芬接任，不過校長還沒來，卻已有學生貼出「板中不需要威權校長」布條。板橋高中現任校長賴春錦昨天在學生大會，與學生代表們簡單談話，賴表示，希望學生們未來能跟新校長多溝通。

日前有學生在臉書社團「靠北板中2.0」發聲，批評中和高中校長劉淑芬相信收了手機，成績會變好的管理邏輯，是對學生自由的打壓，要求新校長上任前應正式承諾三大原則「不剝奪學生自由、不干涉學生自治、不打壓學生權益」，並校慶暨園遊會當日於教學大樓外牆掛抗議布條。

賴春錦受訪表示，昨天的學生大會，是學生會、學生議會約30位學生代表自己開會，她向學生們表達，希望能跟他們講話，過程約僅5分鐘，主要是跟學生說，希望能在友善、互信的基礎上，未來能跟新校長多多溝通，最好是面對面，要讓新校長知道學生的訴求。

賴春錦表示，學生代表們可以利用時間，蒐集其他學生的想法，在8月1日新校長上任後，屆時要談什麼、怎麼談、誰要代表談，都可以有比較完整的規畫。她認為，學生也期待相關決策過程中是民主的，能讓學生參與，不是只跟「收手機」此事畫上等號，這是窄化學生訴求。

有學生表示，學校的風氣確實比較自由，也是有目共睹，他個人覺得不想被收手機，其中一個原因是，萬一今天身體突然不舒服，或是遇到同學突然有狀況，可以馬上打電話跟家裡聯絡，可以馬上找到人，不用等同學幫忙去找老師，老師再翻通訊錄。另外，如果是剛上完某些課程，有東西想趕快查，用手機就很方便。

另有學生認為，收手機不代表可以提升上課意願，有些人就是願意讀書，有些人即便被強迫，也是不想上課或讀書，這是個人意願問題，他回應掛布條事件，認為只是代表部分學生看法，不代表全校的人都這樣想。