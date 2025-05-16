瑞源國小射箭隊新加坡比賽缺旅費 台東教育處允助募款

台東縣瑞源國小射箭隊獲推薦前往新加坡比賽，家長、學校辛苦募款，但經費仍不足，恐無法圓夢出國，議員批縣府教育處冷漠；教育處回應，此案不符補助規定，但會協助募款。

台東縣議會近日定期會，進行縣政府局處單位工作檢討，今天為教育處工作檢討。

國民黨籍縣議員張國洲質詢教育處長蔡美瑤表示，瑞源國小射箭隊是台東縣政府教育處重點培訓體育項目，學校去年拿下全國競賽前3名，今年4月也同樣拿下前3名，獲得中華民國射擊協會推薦到美國和新加坡比賽。

張國洲表示，學校考量經費問題，選擇花費較少的新加坡。他於5日將訊息告知蔡美瑤，希望教育處幫忙找經費，但僅收到制式公文和法條回覆，指依規定必須獲國光獎章或國際比賽得獎才有補助。

張國洲表示，他認同這些補助規定，但這是體制內冷冰冰的法令，希望教育處能體制外有顆溫暖的心，幫忙找經費或募款，尋找解套方法，而不是回答「不符合補助規定」後就不聞不問，讓人感受不到應有的溫度與支持。

張國洲表示，瑞源國小6名射箭隊員中，其中2人住在台東市區，為了射箭興趣，每天辛苦搭20分鐘火車到鹿野瑞源國小讀書，他們一直有出國比賽的夢想，想登上國際舞台為台灣爭光，但現在夢想可能要破滅了。

張國洲表示，為了讓孩子圓夢，家長和學校積極募款，盡了力才募到新台幣30萬元，距離逾60萬元的經費還有一大截，7月初就要比賽，時間緊迫；他早在5月初就向教育處陳情，懇求協助，但教育處都冷處理，「家長痛心，孩子傷心」。

蔡美瑤回答坦承疏失，並向張國洲道歉，她承諾教育處會努力幫忙募款。