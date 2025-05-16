快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

連兩天和科技大咖吃飯！黃仁勳專機抵台 親曝對台灣看法

瑞源國小射箭隊新加坡比賽缺旅費 台東教育處允助募款

中央社／ 記者盧太城台東縣16日電

台東縣瑞源國小射箭隊獲推薦前往新加坡比賽，家長、學校辛苦募款，但經費仍不足，恐無法圓夢出國，議員批縣府教育處冷漠；教育處回應，此案不符補助規定，但會協助募款。

台東縣議會近日定期會，進行縣政府局處單位工作檢討，今天為教育處工作檢討。

國民黨籍縣議員張國洲質詢教育處長蔡美瑤表示，瑞源國小射箭隊是台東縣政府教育處重點培訓體育項目，學校去年拿下全國競賽前3名，今年4月也同樣拿下前3名，獲得中華民國射擊協會推薦到美國和新加坡比賽。

張國洲表示，學校考量經費問題，選擇花費較少的新加坡。他於5日將訊息告知蔡美瑤，希望教育處幫忙找經費，但僅收到制式公文和法條回覆，指依規定必須獲國光獎章或國際比賽得獎才有補助。

張國洲表示，他認同這些補助規定，但這是體制內冷冰冰的法令，希望教育處能體制外有顆溫暖的心，幫忙找經費或募款，尋找解套方法，而不是回答「不符合補助規定」後就不聞不問，讓人感受不到應有的溫度與支持。

張國洲表示，瑞源國小6名射箭隊員中，其中2人住在台東市區，為了射箭興趣，每天辛苦搭20分鐘火車到鹿野瑞源國小讀書，他們一直有出國比賽的夢想，想登上國際舞台為台灣爭光，但現在夢想可能要破滅了。

張國洲表示，為了讓孩子圓夢，家長和學校積極募款，盡了力才募到新台幣30萬元，距離逾60萬元的經費還有一大截，7月初就要比賽，時間緊迫；他早在5月初就向教育處陳情，懇求協助，但教育處都冷處理，「家長痛心，孩子傷心」。

蔡美瑤回答坦承疏失，並向張國洲道歉，她承諾教育處會努力幫忙募款。

募款 台東 新加坡

延伸閱讀

基隆父殺子案 童子瑋：兒少、社會與教育處分工應檢討

宜蘭敬師禮券未調至600元竟說有調整 議員怒批縣府打臉議會

金城國中試題惹議 金門議員爆翁師教唆學生網路筆戰帶風向

新加坡樟宜機場第5航廈動工 每年估可接待5000萬人次

相關新聞

板中掛布條抗議事件 學生大會校長籲溝通尊重

板橋高中校長人事將異動，學生日前掛出「反威權、獨裁校長」布條。現任校長賴春錦今天表示，昨天在學生大會呼籲溝通及相互尊重，...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

疑有大陸口音女子在國小門口拍攝幼童 家長恐慌...陳其邁要求處理

近日有多位民眾發現有名中國大陸口音的女子在台北、高雄等地的國小校門口用抖音拍攝、直播每名幼童，時間長達半小時，引起家長恐...

高中爆發水痘群聚 高市：非會考考場、今全校清消

高雄市某高中爆發疑似水痘群聚案，衛生局證實，9日晚間接獲通報，共8名學生確診水痘，將監控至6月23日。教育局表示，國中會...

探索人生、為夢想發聲！丹鳳高中自主學習決賽登場 激盪學生描繪未來藍圖

丹鳳高中於5月15日上午九點半，在翰海樓六樓隆重舉辦「高一、高二自主學習成果發表決賽」。本活動由圖書館主辦、宋怡慧主任精心策劃，傅文豪老師擔任主持人…

金城國中試題惹議 金門議員爆翁師教唆學生網路筆戰帶風向

金城國中九年級段考出現「綠茶婊」、「婊子」等不雅用語，引起社會嘩然 ，金門縣議會今天定期會上，工務處、教育處與政風處列席報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。