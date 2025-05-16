疑有大陸口音女子在國小門口拍攝幼童 家長恐慌...陳其邁要求處理

近日有多位民眾發現有名中國大陸口音的女子在台北、高雄等地的國小校門口用抖音拍攝、直播每名幼童，時間長達半小時，引起家長恐慌；高雄市議員張博洋今日質詢要求市府徹查，是否已侵害學童權益，或是境外勢力滲透作為，教育局長吳立森坦承校方已通報有不明人士在國小校園外拍攝，將與警方合作，在校園旁嚴密監控。

有民眾在社群平台指出，一名有「中國口音」的女子昨日在北市松山區民生國小前，對著上下學的幼童直播拍攝長達半小時，該女子雖辯稱是在拍街景，但許多家長都撞見她是用抖音平台不斷近照幼童，學校老師也趕不走，事件在網路社群發酵；另名住在高雄的家長也稱看到有黑衣女子在中山國小門前直播拍攝幼童，同樣是有大陸口音、手持自拍棒拍攝。

市議員張博洋今日在議會揭露此事件，稱雖然不清楚這些不明動作的目的以及用意，但恐有侵害學童權益的疑慮，質疑是境外敵對勢力的滲透作為，市府應該提前掌握、主動揭露告知民眾，要求各校做校門口安全回報，因未涉及槍砲彈藥等明顯危害，無法直接抓捕，但校方應確實掌握可疑人士的動機。