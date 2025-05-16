聽新聞
0:00 / 0:00

高中爆發水痘群聚 高市：非會考考場、今全校清消

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供

高雄市某高中爆發疑似水痘群聚案，衛生局證實，9日晚間接獲通報，共8名學生確診水痘，將監控至6月23日。教育局表示，國中會考將在明、後天辦理，染疫的班級教室不是考場，今天會進行全校清消整備。

衛生局表示，這所高中自6日至12日共8名學生確診水痘，目前未再新增。但水痘傳染力強，疫情班級已暫停跑班、社團等共同活動，常接觸的物品表面、教室及公共區域也要求以1000ppm漂白水每日消毒3次，另個案需在家休息至全身水痘結痂變乾，以遏止疫情擴大。

教育局說明，學校出現水痘病例後通報衛生單位、要求確診學生在家休養，並同步開啟視訊教學，校方除提供學生口罩，夜間啟用紫外線燈進行教室消毒、每日使用稀釋漂白水加強清潔，保持教室通風良好。

教育局指國中教育會考明、後天舉辦，不過疫情班級教室沒有當考場，今天及考試結束當日會進行全校清消，且特別加強廁所消毒，提高考場環境消毒頻率，另提供手部清潔液等防疫物資給考生及考場人員使用。

就外界質疑學校延遲通報，衛生局表示，高市學校、補習班、兒童課後照顧及樂齡學習中心，同一班級（單位）同天內有2名以上，或7天內累計5名以上學生確診水痘，應於24小時內通報轄區衛生所，校方9日接獲家長通報後，有依規定執行。

國中教育會考 疫情 衛生局 高中生 高雄市

延伸閱讀

高市某高中水痘群聚8人確診 疫情監控至6/23

高雄某高中8學生染水痘 教育局：教室未納入國中會考考場

高市綠議員掛看板支持賴瑞隆 陳其邁：初選正常現象

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

相關新聞

金城國中試題惹議 金門議員爆翁師教唆學生網路筆戰帶風向

金城國中九年級段考出現「綠茶婊」、「婊子」等不雅用語，引起社會嘩然 ，金門縣議會今天定期會上，工務處、教育處與政風處列席報...

金城國中教師出題惹議 縣府：教評會決議是否停聘

金門縣金城國中段考試題涉性別爭議，議員吳佩雯說，有陳情表示翁姓教師仍在學生群組帶風向，「毫無悔意叫學生去網路上筆戰」；縣...

搭肩遭控性騷擾...女學生「身心受創」 新北某校長急發聲

新北市某國中校長遭校隊女學生指控搭肩撫摸性騷，該生向學校陳情，校長疑似外辯解並未作此事，令學生身心受創。新北教育局指出，...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

高中爆發水痘群聚 高市：非會考考場、今全校清消

高雄市某高中爆發疑似水痘群聚案，衛生局證實，9日晚間接獲通報，共8名學生確診水痘，將監控至6月23日。教育局表示，國中會...

探索人生、為夢想發聲！丹鳳高中自主學習決賽登場 激盪學生描繪未來藍圖

丹鳳高中於5月15日上午九點半，在翰海樓六樓隆重舉辦「高一、高二自主學習成果發表決賽」。本活動由圖書館主辦、宋怡慧主任精心策劃，傅文豪老師擔任主持人…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。