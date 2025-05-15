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金城國中試題惹議 金門議員爆翁師教唆學生網路筆戰帶風向

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員吳佩雯爆料，這名翁師從事件發生後毫無悔意，現在雖然請假，但仍教唆學生去網路筆戰、「帶風向」要求教育處一週內回報後續處置，並立即與學生隔離。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯爆料，這名翁師從事件發生後毫無悔意，現在雖然請假，但仍教唆學生去網路筆戰、「帶風向」要求教育處一週內回報後續處置，並立即與學生隔離。記者蔡家蓁／攝影

金城國中九年級段考出現「綠茶婊」「婊子」等不雅用語，引起社會嘩然 ，金門縣議會今天定期會上，工務處、教育處與政風處列席報告，此事件成為焦點，多位議員輪番追問處理進度，教育處長孫麗琪更被虧是「主場」，幾乎全程上台接受議員質詢。

議員吳佩雯指出，雖然城中校長公開表示該位老師已經請假且與學生隔離，但吳佩雯爆料，實際上這位老師仍留在班上LINE群組，且從事件發生後毫無悔意，仍教唆學生去網路筆戰、尋找「吹哨者」、帶風向，質疑學校的態度究竟為何？要求教育處一週內回報後續處置，並立即與學生隔離。

吳佩雯也以律師專業角度指出，考卷內出現綠茶婊、女人救世劍，更有影射名人小豬、興誠、力宏、陳菊、網紅艾里等，此行為已經明顯涉及性騷擾，言語暴力，內容已經涉及刑事公然侮辱、誹謗罪，以及對已死之人的公然侮辱或誹謗罪，這已經不是教學不當，這是犯罪，主張應啟動停聘程序。

議員董森堡要求公布調查報告並釐清責任歸屬，他指出此案已涉及性平法與教師法不適任條款，強調應比照過去金沙國中性平事件處理，公平公正公開。他也提及，此事不僅對老師個人行為是個錯誤，更對校園、金門教育界，甚至整個金門都造成了傷害，縣府應該針對此事對外有完整的交代；另他也關注性平教育執行情況，孫麗琪回應，目前已依規辦理每位教師每年3小時性平研習與4小時課程安排。

議員蔡其雍則從制度面質疑，連續發生的性平爭議，反映校長適任性與考核機制有檢討空間。他指出，金門親友關係密切，導致部分問題無人敢揭發，損失最終由學童承擔。蔡其雍呼籲教育處，考核、考評方面一定要有良善的機制，他說，曾有家長向他反應校長的不適任，希望教育處能進行了解，如果沒有良好的審核退場機制，該如何強化金門教育，「如果怕得罪人而不做事，金門只會向下沈淪」。孫麗琪表示，校長任期制內已有不適任調查制度，但仍需檢舉才啟動，教育處將強化相關審查與退場機制。

議員王秀玉則痛批，試題審查形同虛設，讓充滿性暗示與戲謔名人內容的題目進入考場，是制度失靈的表徵，她呼籲教育處全面檢討審命題制度，並提出具體改革方案。

對此，孫麗琪表示，將強化學校命題管理，推動定期考試平台公開審視、記錄備查、隨機抽查與課責制度。她承諾會針對事件起因、處理過程與結果彙整成報告送議會專案審議。

孫麗琪回應，校方接獲通報後已開3次性平會議，調查小組於5月9日受理，調查期兩個月內完成，並已將案子送教評會決議是否停聘，整體程序依法辦理中。副縣長李文良則表示，目前考量學生即將面對會考，首要安撫情緒，懲處程序將依法持續推進。

針對金城國中爭議考題，金門議員董森堡要求公布調查報告並釐清責任歸屬，他也提及，此事不僅是老師個人行為的錯誤，更對校園、金門教育界，甚至整個金門都造成了傷害，縣府應該針對此事對外有完整的交代與說明。記者蔡家蓁／攝影
針對金城國中爭議考題，金門議員董森堡要求公布調查報告並釐清責任歸屬，他也提及，此事不僅是老師個人行為的錯誤，更對校園、金門教育界，甚至整個金門都造成了傷害，縣府應該針對此事對外有完整的交代與說明。記者蔡家蓁／攝影
議員蔡其雍則從制度面質疑，連續發生的性平爭議，反映校長適任性與考核機制有檢討空間。記者蔡家蓁／攝影
議員蔡其雍則從制度面質疑，連續發生的性平爭議，反映校長適任性與考核機制有檢討空間。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第5次定期會今天進行教育處業務報告，多位議員輪番質詢教育處針對城中段考不雅題目事件的處置狀況，處長孫麗琪（左）幾乎整場大多時間都在質詢台上接受備詢，副縣長李文良也上台說明。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第5次定期會今天進行教育處業務報告，多位議員輪番質詢教育處針對城中段考不雅題目事件的處置狀況，處長孫麗琪（左）幾乎整場大多時間都在質詢台上接受備詢，副縣長李文良也上台說明。記者蔡家蓁／攝影
議員王秀玉則痛批，試題審查形同虛設，讓充滿性暗示與戲謔名人內容的題目進入考場，是制度失靈的表徵，她呼籲教育處全面檢討審命題制度，並提出具體改革方案。記者蔡家蓁／攝影
議員王秀玉則痛批，試題審查形同虛設，讓充滿性暗示與戲謔名人內容的題目進入考場，是制度失靈的表徵，她呼籲教育處全面檢討審命題制度，並提出具體改革方案。記者蔡家蓁／攝影

議員 退場機制 金門

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