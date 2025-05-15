探索人生、為夢想發聲！丹鳳高中自主學習決賽登場 激盪學生描繪未來藍圖

學術展能驚艷評審，青春探索點燃教育希望

丹鳳高中於5月15日上午九點半，在翰海樓六樓隆重舉辦「高一、高二自主學習成果發表決賽」。本活動由圖書館主辦、宋怡慧主任精心策劃，傅文豪老師擔任主持人，現場座無虛席、互動熱烈，吸引數百位學生齊聚觀摩，見證同儕努力成果，也親身感受知識激盪的火花。

八強登台 各展所長

從地震防災到管理學，主題多元、視野寬廣

從60位參賽者中脫穎而出的8位決賽學生，以沉穩自信的風貌登上發表舞台，主題橫跨自然科學、人文關懷與科技應用，包括地震研究、水資源與都市發展、學習障礙、月經貧窮、Arduino光敏電阻設計、假新聞與輿論操控分析、高中地理奧林匹亞實察繪圖，以及管理學自學之旅等。每一場報告都呈現出學生深刻的研究能力與對社會議題的關懷。

丹鳳高中校長姜禮德也親臨現場，給予學生最實質的支持與鼓勵。他表示：「自主學習不僅是知識的整合與創新，更是青少年探索人生方向的重要歷程。看到孩子們這麼認真為夢想發聲，我深受感動，也對未來充滿希望。」

掌舵人生 書寫關懷

王凰聿同學以《掌舵人生——我的管理學自學之旅》榮獲本次冠軍，發表內容邏輯嚴謹、表達流暢，其沉穩台風與遠大視野，展現出超越年齡的格局與領導潛力，獲得評審一致好評。

同時，葉于萱同學的《何謂學習障礙？》則以細膩動人的敘述打動人心。她從自身經歷出發，分享與特殊學習需求家人互動的故事，提及過去在默默陪伴的的學習的片段，讓許多師生紅了眼眶。這份人文關懷與真誠同理，展現自主學習更深層的意義——讓知識成為理解他人的橋梁。

國際連線 評審精銳

混成式跨國成發，激盪教育火花

本次決賽同步連線馬來西亞姊妹校——波德申中華中學，進行跨國混成發表，展現國際教育交流的嶄新樣貌。評審團由多位學界菁英組成，包括波德申中學張永慶校長博士、台北市立大學師資培育及職涯發展中心曾碩彥教授，以及中原大學教育研究所簡志峰教授。

張永慶校長表示：「學生的研究報告已具備半專業水準，只要持續優化，未來申請國內外大學將更具競爭力。」

曾碩彥教授也指出：「本次發表會不只是單一學校的比賽，更是一場青春思辨與自主學習交會的盛會，令人感佩。」

簡志峰教授則從簡報設計與口語表達兩面向給予專業指導，讓學生與師長皆收穫良多。

深耕自主學習鋪展未來藍圖

讓每一位學生都能成為自己的主角

丹鳳高中長年深耕學生自主學習課程，從題目設定、資料蒐集、論證思考到公開發表，培養學生整合知識、發展觀點與溝通表達的能力。此次成果發表不僅是高一二學生學習歷程的圓滿展現，更是一場學習的精彩盛宴。

在舞台下，有位學生看完發表後悄悄說：「原來我們真的可以把自己善用時間，把自己想做的完成出來，這是很好向強者學習的機會。」這句話，成了活動最動人的註解。

未來，丹鳳高中也將持續引導學生成為自主學習的探索者、問題的解決者與社會的關懷者，讓每位年輕人都有機會，在自主學習的路上，找到自己的光芒。