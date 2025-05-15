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高雄某高中8學生染水痘 教育局：教室未納入國中會考考場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供

高雄市某高中爆發疑似水痘群聚案，高市衛生局證實，5月9日晚間接獲疑似水痘群聚通報，共有8名學生確診水痘，將監控至6月23日。教育局說，國中會考17日、18日辦理，染疫的班級教室不是考場，考試前一日會進行全校清消整備。

衛生局表示，這起水痘群聚事件，該校自5月6日至5月12日共計8名學生經醫師診斷為水痘，目前未再新增，疫情已獲控制。

教育局說明，該校出現水痘病例後，除通報衛生單位外，確診學生在家休養至全身所有水痘均結痂變乾、同步開啟視訊教學輔助，校方也提供學生口罩，並於夜間啟用紫外線燈進行教室消毒、每日使用稀釋漂白水加強清潔，保持教室通風良好。

教育局強調，國中教育會考5月17日、18日舉辦，疫情班級教室沒有當考場，考試前一日學校會進行全校清消整備。考試當日結束時會進行場地清消，並加強廁所消毒，提高考場環境消毒頻率，另提供手部清潔等防疫物資給考生及考場人員使用。

外界質疑學校延遲通報。對此，衛生局說明，高雄市學校、補習班、兒童課後照顧及樂齡學習中心，同一班級（單位）同一天內有2名以上或7天內累計5名以上學生，經醫師診斷為水痘，應於24小時內通報轄區衛生所，校方5月9日接獲家長通報，有依規定通報。

衛生局表示，水痘傳染力強，疫情班級暫停混班、跑班、社團等共同活動，經常接觸物品表面、教室及公共區域，以1000ppm漂白水每日3次消毒，另要求個案在家休息至全身所有水痘均結痂變乾，以遏止疫情擴大。

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高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供

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