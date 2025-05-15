高市某高中水痘群聚8人確診 疫情監控至6/23

高雄市某高中發生水痘群聚，高雄市衛生局表示，截至14日下午4時，共有8名學生確診為水痘，全案將持續監控至6月23日；目前疫情已獲控制。

衛生局今天新聞稿表示，9日晚間接獲轄區某高中通報疑似水痘群聚，隨即啟動疫情調查及防疫管控，衛生所立即督導校方進行環境清消及持續監測學生健康狀況，截至14日下午4時共有8名學生確診為水痘。

衛生局表示，該校從6日至12日共計8名學生經診斷為水痘，目前未有新增個案。依去年7月公告規定，高雄市學校、補習班、兒童課後照顧及樂齡學習中心，同一班級（單位）同一天內有2名以上或7天內累計5名以上學生經醫師診斷為水痘，應於24小時內通報轄區衛生所，此案校方9日接獲家長通報，即依規定時效內完成通報。

衛生局強調，水痘感染力強，除針對防疫持續督導校方落實防疫管控措施，也追蹤發病個案及接觸者健康狀況，疫情班級暫停混班、跑班、社團等共同活動，經常接觸物品表面、教室及公共區域，以1000ppm漂白水每日3次消毒。

教育局也發布訊息說明，衛生局查證學校於疫情發生即時通報，並無延遲通報，該校出現水痘病例後，除通報衛生單位外，請確診學生在家休養至全身所有水痘均結痂變乾、同步開啟視訊教學輔助。

衛生局提醒，水痘傳染途徑主要透過皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳播，或是經由接觸被水疱液或黏膜分泌物污染的物品而間接傳染，發病初期在紅疹出現前1至2天會有輕微發燒（37.5至39℃）、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後出現紅疹並發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹，最後結痂痊癒。

衛生局呼籲，施打疫苗是預防水痘的最佳方法，出生滿1歲的幼兒應儘速由醫師評估接種，此外因水痘潛伏期可長達21天，出紅疹前5天（一般為前1至2天）就具傳染力，目前已有抗病毒藥物可有效治療，出現疑似紅疹或水泡等疑似水痘病徵時，應立即就醫。