搭肩遭控性騷擾...女學生「身心受創」 新北某校長急發聲

新北市某國中校長遭校隊女學生指控搭肩撫摸性騷，該生向學校陳情，校長疑似外辯解並未作此事，令學生身心受創。新北教育局指出，調查結果性騷擾成立，已對校長記申誡一次。不過該校長對此事發聲「我不是一位會性騷擾學生的校長」，事件初期因情緒焦急想澄清，但未主動接觸當事學生或其他學生。

自稱某國中學生的網友稱，校長性騷擾撫摸學生，卻沒有悔意，且性平調查必須保密、按照流程走，但校長卻沒有照做，還到處向學校老師辯解自己沒有，成被害人二度傷害、身心受創。

教育局說，去年12月底接獲校長校園性別事件陳情，經性平會調查，校長確有觸碰學生肩膀及手臂的行為，調查結果為性騷擾成立，已將調查結果通知當事人，並要求校長接受心理輔導、8小時性平課程外，同時召開校長成績考核委員會，核予申誡一次。

至於社群反應疑似違反保密情形，市府性平會責成教育局近期召開會議，組成調查小組另案調查；同時教育局督請各級學校，強化校內教職員工生正確性平概念及自我保護意識，並規畫定期專業研習，依規確實執行申訴與處理機制。

該校長則透過發聲明指出，擔任教育工作以來，始終秉持真誠關懷學生的初心，認為是2022年11月一場公開活動中，為學生加油打氣互動中，疑似輕拍肩膀碰觸讓學生感到不適，對此感到非常抱歉。即使沒有任何不當意圖，仍應該站在對方的感受立場，檢視並修正自身行為。

校長說，現場有多位教職員在場，相關互動並非私下進行，自己已提供新的事證資料，希望能協助釐清事實，讓案件有機會重啟調查、回到真相。校長指出，在事件初期因情緒焦急想澄清，但從未主動接觸當事學生或其他學生，嚴正否認社群上不實內容，保留法律追訴權，同時也會配合教育局調查，依調查結果承擔應負的責任，絕不逃避。

「我不是一位會性騷擾學生的校長」校長感嘆，多年來始終把學生安全與信任放在第一位。對於事件引發的社會關注與紛擾，我再次誠摯表達歉意，也會以更謹慎的態度自我要求。