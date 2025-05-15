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從「心」出發！ 南市推薦2書強化教師輔導偏差行為學生能力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局購置2本提升教師正向輔導管教知能的書籍分送各校。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局購置2本提升教師正向輔導管教知能的書籍分送各校。記者鄭惠仁／翻攝

學生偏差行為的社會事件層出不窮，如何預防與強化正向管教愈來愈重要，南市教育局除要請專家學者講座，並推薦《失控的焦慮世代：手機餵養的世代如何面對心理疾病的瘟疫》及《霸凌真相，可能跟你想的不一樣》兩本書籍，已分送全市各國中小輔導室供教師借閱，作為教師專業成長的參考資源。

為強化教師在正向輔導能力，必須打破既有的思考慣性。教育局長鄭新輝說，當教育現場過於聚焦於學生表面上的情緒與行為表現時，往往會忽略背後真正的問題所在，唯有拋開傳統的觀點，用更多元與同理的眼光看待學生，才能理解學生行為背後未被說出的需求，進而有效地協助學生朝向正向發展。

鄭新輝指出，為了強化教師對偏差行為學生的輔導知能與支持效能，就舉辦「偏差行為輔導研習」，邀請成功大學教育研究所所長董旭英，分享「偏差行為學生輔導經驗：談兒少偏差行為發生的預防與輔導策略」；中正大學師資培育中心副教授陳慧女談「從兒童少年保護談偏差行為的輔導」，引導教師深入省思輔導態度，強化正向互動與管教技巧，進而提升同理與支持能力，協助學生預防與修正偏差行為，建立健康成長的學習環境。

南市教育局最近就購置2本提升教師正向輔導管教知能的書籍《失控的焦慮世代：手機餵養的世代如何面對心理疾病的瘟疫》及《霸凌真相，可能跟你想的不一樣》，已分送全市各國中小輔導室供教師借閱，作為教師專業成長的參考資源。希望藉此啟發教師從書中實務案例汲取啟示，靈活運用於日常教學與輔導對話中，適時伸出援手，陪伴每位學生走過成長關卡。

教師 教育局 鄭新輝

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