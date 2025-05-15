網路世界陷阱多！注意網友索私密照 台南婦幼隊走進校園

台南市婦幼警察隊趁著今天「國際家庭日」，女警們化身分別走進正新國小、光榮實小、關廟國中，向學生們宣導「身體自主權」與「自我保護」，希望孩子建立正確觀念「我有權利說不，我有能力保護自己」，打造幸福、健康、零暴力的家庭與校園環境。

每年5月15日是「國際家庭日」，台南市婦幼警察隊女警們化身「安全守護大使」，分別向正新國小、光榮實小、關廟國中宣講「每一位小朋友的身體都是自己的，擁有說『不』的權利！」面對不舒服的碰觸、不禮貌的言語、甚至是欺負或家暴情事，要勇敢拒絕不沉默。

婦幼隊特別提醒，現在網路社群使用頻繁，網路世界暗藏許多陷阱，學生們要懂得保護自己的隱私，「不自拍、不給拍、不隱忍」，更不能將私密照傳給網友，這些都是自我保護的關鍵要領；特別有心人士可能假冒偽裝年輕學子，更注意主動攀談、想約見面的陌生網友。

婦幼隊指導學生們，遇到危險「立即撥打110，遭遇婦幼案件、諮詢可撥打113全國保護專線；不管是遇到不舒服的對待，或是身邊的朋友有困擾，都可以尋求幫助。另外，也提醒父母應成為孩子最堅強的後盾，一起守護孩子，營造安全家庭環境。