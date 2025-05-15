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台中葳格小學北屯校區培育綠能人才 設風力實驗室獲「KidWind認證」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
競賽級風洞能夠穩定風流，確保學生製作的風力發電機在最佳環境中運作，同時保障學生在實驗過程中的安全。圖／葳格小學提供
競賽級風洞能夠穩定風流，確保學生製作的風力發電機在最佳環境中運作，同時保障學生在實驗過程中的安全。圖／葳格小學提供

台中葳格小學北屯校區積極推動科技教育，不僅將雙語教學與STEAM跨學科整合，校方更設立風力實驗室，內部配置最新型的「風洞」，讓學生能在高精確度的模擬環境中，安全測試風力發電機，獲得「KidWind認證」。

KidWind是源自美國的國際性教育計畫，致力推動再生能源的學習，其每年舉辦的能源世界大賽是全球最具指標性的青年能源科技競賽之一。葳格小學北屯校區自2022年起積極參與KidWind風力能源亞洲聯賽，屢次獲得佳績，並於2024年取得代表台灣前往美國參加世界賽的資格，展現卓越實力。

葳格國際學校總校長李海碩表示，風力發電是台灣能源轉型與淨零永續中的重要關鍵。隨著取得這項認證，葳格將充分發揮場域優勢，計劃辦理風力相關競賽，並持續培訓專業師資，期望培育出更多具備國際視野的綠能人才。

葳格小學北屯校區校長管珮慧說，KidWind參賽選手的校內徵選每年都相當踴躍，學生展現出對永續發展的高度興趣，這份熱忱源自於學校長期響應聯合國永續發展目標（SDGs），從校園布置、課程設計到活動舉行，皆融入全球議題引發學生關注。

管珮慧強調，透過雙語教學與STEAM跨學科整合，學生們不僅愛上動手實作觀察探索，更在解決問題的過程中，培養出面對未來挑戰的自信與能力。

kidWind風力能源亞洲聯賽獲獎選手向學弟妹示範風力發電機的運作。圖／葳格小學提供
kidWind風力能源亞洲聯賽獲獎選手向學弟妹示範風力發電機的運作。圖／葳格小學提供

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