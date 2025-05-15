不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

針對近期的不雅考題事件，金城國中昨晚舉辦親師會，卻爆出全體家長缺席，引發各界關注。對此，雖校方與家長會長強調未「破局」，但有家長批評後天就是國中會考，大家此刻最重要的是陪孩子準備考試、穩定情緒，怎會去陪學校「走個過場」，只為幫忙滅火。

針對這場無家長出席的班親會，金城國中家長會長陳學宏否認破局，認為是家長對學校危機處理的信任。他表示，試題事件引發社會輿論，但學校處理速度與方式已「上軌道」，希望社會大眾給予校方時間與空間。

但一名不具名家長受訪時直言，校方與家長會長的說法過於「官腔」，他嘲諷的說，「現在的教育者比當官的還會當官，因為他們有兩個口，比我們更會講，真的誇張」。他批評學校並未依教師法第22條規定即時停聘涉事教師，認為教育人員應有更高標準的審查機制。

該家長指出，所謂「未審先判」的顧慮並不成立，當委員會釐清真相後，若教師被冤枉，依法補發薪資即可，「根本不會影響當事人權益」。他質疑學校未能即時作為，讓事件失控，引發學生與家長的不安情緒。

此外，家長也批評校方安排親師會的時機不當，「再兩天就會考，這時開親師會根本是走過場、急著滅火」。許多家長選擇缺席，是因為此刻更重視孩子的情緒穩定與考前準備，「不是要來跟學校『玩家家酒』」。

部分家長更進一步指出金門地區教育制度的結構性問題，其實歸根究底一句話金門的教師制度「近親繁殖」太嚴重，因為所有的軍公教考試，只有教師，不需經過國家考試，而是每個地區的獨招，所以金門地區很多都是父母或親戚是老師的，孩子也是老師，導致教師世襲現象嚴重，一出事親戚互相關說護航。

洪姓家長也認為，真正有誠意的溝通應該安排在國中會考後，並邀集所有班級家長，一次性公開說明，才能回應外界關切。