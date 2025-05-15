金城國中考題不雅用語爭議 師曝「教育現場潛規則」：鮮少被正視

國中會考將在週末舉行，一個國教爭議話題卻在這幾天引起軒然大波！上週六（5月10日）深夜，金門金城國中的健康教育段考試卷，因試題中出現「綠茶婊」等青少年學生該避免閱讀的不雅用語，內容迅速在網路流傳瀏覽破百萬。不僅許多學生家長反彈，更引起教育界震驚關注。為何這樣的試卷無人把關？誰該把關？該校一名教師直言校內潛規則：「你叫一位資歷三年的老師去挑戰教了近二十年的老師，幾乎不可能。」到底真相在哪？現在想好好當老師會遇到哪些挑戰？家長又該如何看待現在的國中教育？





金城國中健康教育科的試卷內容震驚教育界，內容包含「綠茶婊」、「女人救世劍」等性別歧視用詞，有家長直呼「考卷看了令人覺得非常不舒服！」國教行動聯盟（簡稱國教盟）家長部主任鍾君偉表示，此次金門事件一出，家長群組瞬間炸鍋，相關貼文一夜間瀏覽破百萬，群組中充滿憤怒與焦慮。許多家長質疑：為何學校容許這些不雅詞語出現在考卷上？學生從小接受溫和有禮的教育，如今面對考題中的粗俗用語，不僅感到疑惑，也對學校教導的價值產生質疑。

事發後，金城國中校方緊急召開教評會處理，但，該事件也引發教育界的省思討論。而金城國中一名不具名教師受訪表示，此事件顯示兩項教育現場長期存在卻鮮少被正視的問題。

教評會緊急召開，教師質疑專業自主界線

金城國中一位不具名教師表示，出題的翁姓教師自認基於「專業自主」出題，認為使用時下網路流行用語，較能與學生溝通。但是，試題內容出現性別歧視與令人不適的字詞，「這顯然逾越了教師專業自主權的界線。」

同時，該位名教師也提到，對於教師專業自主權的界線如何適切拿捏，每位老師有不同想法，因此，才會在實際教學現場發生這起試題不當事件。

根據《教師法》第五章第32條列舉教師負有的義務，其中包含：嚴守職分，本於良知，發揚師道及專業精神。法令規定教師不單有傳授知識的責任，也需要僅守專業倫理。至於如何在保障專業自主的同時，又確保教師遵守教師專業倫理，則是教學現場的一項挑戰。

三層審題制度是什麼？

在現行的國中評量體制，並非命題者說了算，其實訂有一套審題流程。先由一位教師負責命題，而同領域的另一位教師則擔任審題教師，來確認試題的適切度；最後再交由教務處的教學組長和教務主任做最後確認。

根據金城國中的審題表格，審題需確認兩個面向：試題形式和內容。形式審查包含題型、配分、排版、圖片文字清晰。而試題內容則需審查：符合教學進度及範圍、符合學習領域核心素養、題意及作答說明清楚明確、題目皆可找到正確答案，並無爭議。

等審題教師確認完畢，會將審題紀錄表送交教務處。接著第二、第三關則由教務處教學組長和教務主任來審查確認。既然現行體制有三關的「審題制度」，為何經過層層把關檢核後，還是出現不適當的試題內容？

校內階級文化盛行，凡事看倫理

「理論上有審題制度，但實際上可能根本沒有發揮功能。」一名受訪的金城國中教師坦言。他解釋，學校充滿階級制度，若審題老師較年輕資淺，很難提出異議。學校文化強調倫理，「資深與後輩之間有微妙的壓力關係，你要一個資歷三年的老師去挑戰教了十幾、二十年的老師出題不當，幾乎是不可能的事。」這種不便說、不敢說的潛規則，使得許多審題僅止於形式，流於簽名蓋章。

金城國中一名受訪教師表示，健康教育並非學科能力導向的主科，常被視為「次要科目」，因此教務處、校長的把關意識較低，未確實審查試題。他認為，這種「不用太認真」的心態，長期累積下來，就是整個制度的鬆散。「其實就是螺絲釘鬆了！」

這次段考試題用字不當事件，引發社會譁然，卻也是檢視國教評測體制的機會。期盼學校試卷真能達到：了解學生的學習狀況，並用以協助教學規劃的設立初衷。

（本文出自2025.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）