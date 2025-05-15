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中小學手機集中保管 擬9月開學實施

聯合報／ 記者李芯／台北報導
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。本報資料照
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。本報資料照

校園手機管理爭議不斷，教育部長鄭英耀昨表示，近期將公告校園行動載具使用原則的修正案，預計今年九月開學實施，原則上未來學生入校後手機就必須集中管理。對此，家長團體表示支持；不過學校端則認為，集中管理容易延伸出其他問題，所以會採取「簽切結書」的做法。

隨著智慧型手機、網路愈來愈發達，學生幾乎人手一機，卻也引發校園管理、班級經營等爭議，其中新北板橋高中更因憂心新校長八月上任後，可能會要求收繳學生手機，在校內掛「板中生不需要威權校長」等布條抗議。

鄭英耀表示，原則上未來學生進入校園後，手機就必須集中管理，至於要透過哪種方式收手機，會尊重各校的管理方式，校園行動載具使用原則預計下周前公布，今年九月開學後實施。

國教行動聯盟表示，支持手機集中管理措施，但建議應依不同年齡階段採行不同管理方式，例如國小與國中可採取入校集中管理，高中街彖建議納入自主管理與數位課程輔導。同時，呼籲教育部盡速訂定使用辦法，提供學校明確法律依據，並落實教師數位素養培訓。

中小學校長協會秘書長、長安國小校長嚴淑珠則說，集中管理容易延伸保管問題，增加老師工作負擔。因此，學校多年來的做法是不讓孩子帶手機上學，若家長有需要，可簽切結書同意，但老師一定會要求學生上課時間關機，校外活動期間也比照辦理。

國教署長彭富源提到，將動員全國家庭教育中心、社區大學、社教館所，提升家長對網路議題的敏感度，並為孩子裝設工具（指手機原廠免費提供的保護管理工具）。資科司說，該工具可讓家長控管孩子的手機、了解平常使用什麼軟體。

3C 使用手機 手機 教育部 校園

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