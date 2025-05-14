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從小沒跌出第一名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法坦然接受低薪工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard發文，提到自己從小學業優異、考試常保第一，原本看似大好的人生，卻在升學與健康的雙重打擊下失速，如今徘徊在基本薪資的勞動現場。學生示意圖。圖／AI生成
一名網友在Dcard發文，提到自己從小學業優異、考試常保第一，原本看似大好的人生，卻在升學與健康的雙重打擊下失速，如今徘徊在基本薪資的勞動現場。學生示意圖。圖／AI生成

「還是走不出資優生的光環」，一名網友在Dcard發文，提到自己從小學業優異、考試常保第一，原本看似大好的人生，卻在升學與健康的雙重打擊下失速，如今徘徊在基本薪資的勞動現場。他也忍不住坦言，自己直到現在依舊難以釋懷。

一名網友近日在Dcard分享經歷，表示自己「從小就是資優生，沒有考過第一名以外的成績。」，在國中會考取得5A10+的高分後，父母卻建議他放棄第一志願，改填第二或第三志願再透過繁星計畫升學，也方便他在高三下學期開始打工，「後來才知道公司倒了，我也接受去第二志願」。

原PO就讀高中後，成績依然名列前茅。然而在高三期間，他的健康狀況卻急轉直下。儘管他長期維持運動習慣與規律作息，身體仍無預警地出現異常，甚至「出現類似老人家失智的情況，也常常請假」。學測成績也因此不如預期，「我記得在我們學校是倒數的」。他短暫進入一所私立大學就讀，卻因身體狀況未改善、體重急遽下降而選擇退學，原PO也忍不住自嘲「要說有什麼好處嗎？大概就是過瘦免役，不過我還挺痛苦的」。

退學後，家人才發現他出現精神異常的跡象，原PO從家人口中得知，自己每天早上會對著鏡子自言自語，「基本上都在重複自己是台大某某系的（某某系是當時目標），說完後就會接著說：『可是為什麼找不到工作呢？好奇怪喔，台大生還會失業呢？』」，然後下樓吃飯，對著窗戶發呆一下午，在晚餐後回去睡覺。

雖然目前精神狀況已恢復穩定，但面對就業他依舊難以釋懷，「我以前是資優生，現在卻只能從事基本薪資的工作，很不情願的想法，也常常工作遇到挫折就不做了，覺得讓資優生來做基本薪資的工作是浪費人才。」

原PO補充說明，自己之所以無法接受現況，主要是「比較心態」帶來的落差感，「高中成績比我差的人，都是頂大熱門，包含提過醫牙電資，所以這種反差更無法接受。」他強調自己從不炫耀成績，也不會歧視他人，只是「心態上應該可以說歧視自己吧！覺得不應該只領低薪。」他表示，自己理解這種思考方式並不正確，但心態上仍無法坦然接受，也希望透過分享「看看能不能學會坦然接受現況」。

貼文發布後引起討論，有網友直言勸諫原PO，「從學測開始是倒數的，就已經不是資優生了，早點認清重新開始努力，薪水高一點就不用在意是不是資優生」、「你要做的其實是遠離社群，IG、FB關掉，會有這種心態主要是跟別人比出來的，如果你發現世界只有你，你就會釋懷多了」、「我也是啊，以前什麼市長獎、第一名、科展、演講、語文競賽，自以為光環很大，最後還不是讀中正，當普通公務員，超級平凡普通。我是有一天，突然發現，我就是一個普通人，突然就釋懷了，真的就是一個突然間的念頭而已」。

也有留言暖心安慰，表示「你高三那些症狀應該跟壓力有關，不要想太多，我以前也會這樣，後來自己調適好」、「可以懂，雖然情況沒有到你的差距那麼大，辛苦了，感覺多做點別的事轉移焦點是不錯的辦法」、「條條道路通羅馬，把聰明才智開發運用在其他方面，一樣可以賺很多錢！」、「辛苦你了！身體健康會這樣也不是你願意的，你已經很好也很努力了！也許你當時的讀書壓力非常大，但你不自知，要好好定期和諮商師聊聊，或是記得要去看心理醫生」。

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