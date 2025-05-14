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體驗農作辛苦 澎湖幼兒園孩童下田採收蔬果

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖湖西鄉立幼兒園的小朋友，今天化身成小農民下田採收高麗菜與洋蔥，實地體驗菜農耕作的辛苦。蔡姓菜農還料理炸番薯給小朋友品嚐，感受田園的樂趣，每位小朋友收穫滿滿。

澎湖湖西鄉立幼兒園今天前往湖東社區參加農村田園體驗活動，在地的蔡姓菜農提供高麗菜與洋蔥田區，開放給小朋友們自由開心採收，還有小朋友合力採收高麗菜，大家滿頭汗水，但能在菜園開心跑跳、觀察、學習、採收，享受難得的田園樂趣。

蔡姓菜農在採收之餘，還料理出炸番薯等食物，提供小朋友們品嚐，每人都吃得津津有味，直說好吃。

澎湖湖西鄉長陳振中也親自到場採收，對轄區蔡姓菜農主動協助並提供自家菜園實地體驗，讓小朋友能自小了解食材，從土地到餐桌的食農教育，表達感謝與肯定，特別致贈感謝狀。

湖西鄉公所表示，未來將持續整合在地資源，推動更多融合戶外體驗與環境教育的課程，讓孩子們在與自然的互動中健康成長，並深刻認識與珍惜家鄉的美好。

朋友 澎湖 高麗菜

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