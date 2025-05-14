下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

手機在校管理議題在各級學校爭議不斷，教育部長鄭英耀今日表示，下周之前將公告校園行動載具使用原則的修正案，預計今年9月開學實施，原則上未來學生入校後手機就必須集中管理。另一方面，教育部也將加強推廣學生網路使用安全，並協助家長在孩子的手機上裝設管理工具，以了解、控管孩子的使用行為。

教育部日前召集相關單位討論「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」的修正，鄭英耀今日在教育部舉辦的「攜手共護網路新世代」記者會上表示，該原則已經和家長、教師、校長團體充分討論，完成行政程序後，預計下禮拜前就可公布，今年9月開學後實施。

鄭英耀指出，原則上未來學生進入校園後，手機就必須集中管理，至於要透過哪種方式收手機，會尊重各校的管理方式。

而從歐美國家與國內相關研究來看，鄭英耀表示，隨著智慧型手機、網際網路發展，除了占用青少年的時間，也讓他們忘掉與家人、親朋好友的情感連結，在學習上更造成負面影響，青少年憂鬱、焦慮、自傷甚至自殺的情況不斷增加。

國教署長彭富源指出，教育部針對學生網路使用提出行動方案，首先是推廣手機原廠免費提供的保護管理工具，將動員全國家庭教育中心、社區大學、社教館所，提升家長對網路議題的敏感度，並為孩子裝設工具。資科司進一步說明，目前iOS、Andriod系統都有內建管理軟體，家長不用額外付費、安裝，教育部會提供操作指引，讓家長能夠控管孩子的手機、了解平常使用什麼軟體。

此外，彭富源說，將強化家長數位素養與親職教育，讓孩子遠離色情或不當網站。而在家長會、學校親師座談會等重大場合，也設置攤位，協助家長了解如何裝設管理工具。