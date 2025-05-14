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獨／不雅考題風波 金城國中更換導師今召開親師會滅火

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中不當考卷爭議延燒，近日相關新聞頻頻躍上全國各大媒體。記者蔡家蓁/攝影
金城國中不當考卷爭議延燒，近日相關新聞頻頻躍上全國各大媒體。記者蔡家蓁/攝影

金城國中九年級段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發社會譁然，翁姓教師任導師的班級家長更是「炸鍋」了，不少人都相當生氣，校方昨天已確定更換翁師，改有經驗的陳姓教師出任該班級導師，希望能平息眾怒，並發出通知單，將於今晚召開親師會與家長們進行面對面的溝通。

金城國中的不雅考題風波，今天持續延燒，在金門縣議會定期會中，就有不少議員私底下熱烈討論。據了解，目前教育處與校方都在積極處理，校方昨天更是發放一份親師座談會參加意願調查表，將於今晚召開親師會，由校長謝志偉親自主持，邀請翁師任導師的班級家長參與。

這份調查表內文指出，「非常抱歉，近期學校發生了這麼大的社會風波，造成孩子和家長的不安，也造成了學習環境的動盪，近期翁師因需接受調查，所以學校做了教師職務的調整，派任有經驗的陳老師來進行後續班務的接管，希望能穩定會考的考情，也穩定學生及家長的心情...相信大家面對這些突來的改變，會帶來一些未知的不安，因此，將召開親師會，說明後續的規劃，也幫助您了解這段期間，學校及家長之間可以透過怎麼樣的努力，讓孩子在人生階段的銜接可以更加順利。

對此，該班的學生家長表示相當氣憤，他說，這件事情發生至今，沒看到校長對老師或相關審核題目的人員有任何的懲處，家長對學校的「鴕鳥心態」難以苟同；也有家長說，其實翁師出離譜考題不是頭一遭，先前也曾經有描述色情不雅的考題，家長跟學校反應後，校方沒做任何處理，後來翁師還去為難投訴的學生，將他的成績打成不及格，實在很誇張。

王姓家長則說，希望學校與教育處都能秉公處理，不要又「重重舉起、輕輕放下」，希望未來孩子們不會再遇到這樣的噁心老師。

不當考題爭議後，金城國中昨日發出通知單，告知校方已確定更換翁師，改有經驗的陳姓教師出任該班級導師，希望能平息眾怒，還將於今晚召開親師會與家長們進行面對面的溝通。記者蔡家蓁／翻攝
不當考題爭議後，金城國中昨日發出通知單，告知校方已確定更換翁師，改有經驗的陳姓教師出任該班級導師，希望能平息眾怒，還將於今晚召開親師會與家長們進行面對面的溝通。記者蔡家蓁／翻攝

教師 考題 金城國中

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