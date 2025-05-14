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校園手機使用原則將公告 集中管理、尊重各校自訂

中央社／ 台北14日電

教育部長鄭英耀今天表示，校園手機使用原則將於下週之前公告，將以「集中管理」為原則，但尊重各校與師生、家長共同討論和制定出的管理方式。

教育部、國家通訊傳播委員會、衛生福利部、數位發展部一同召開記者會，宣示「攜手共護網路新世代」，將推出免費數位工具包、強化數位素養與親職教育、深入校園宣導、結合社會資源擴大數位風險防護功能。

鄭英耀會後接受媒體聯訪指出，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」的調整，經與各縣市代表，以及家長團體、教師團體、校長團體的討論，各界已有共識，目前只剩一些行政程序，預計下週前就會正式公告，9月新學期開學全面實施。

鄭英耀解釋，國民教育牽涉到地方自治，中央依據科學實證制定政策原則，並尊重各縣市、各學校訂定的辦法。原則上是進到校園後「集中管理」，至於要用怎樣的方式，是每間教室有收藏地點，還是學校設置統一的「養機場」或相關收納空間，都會尊重各校。

鄭英耀在活動致詞也提到，人才培育應該善用科技，同時也要減少科技對兒少發展過程的負向身心發展。青少年只是自拍、轉傳，不知不覺中就占用了許多身心時間，而忘掉了周遭來自親人、朋友情感上的連結和互動。

鄭英耀指出，澳洲限定手機進入校園一年後，官方統計證實學生成績進步、身心健康改善，「民主社會就是相當程度的，有多少證據，講多少話，要用科學政策支持教育推動」。

教育部國民及學前教育署長彭富源引用網路內容防護機構iWIN的統計指出，113年度國內兒少每日平均上網時間達3.96小時，首次接觸網路年齡從8.7歲降到7.1歲，而民眾向iWIN申訴案件中，以色情和暴力內容占最多數，顯見兒少接觸網路內容的問題，「需要特別嚴肅地看待」。

彭富源也提到，網路使用和自傷事件、霸凌等也相關，且可能造成親子關係斷裂甚至是兒虐等，且先前調查也顯示，約一半的兒少不清楚上網會留下數位足跡，潛藏著重大的風險。

彭富源表示，政府已擬定4個行動方案。其中家長可以馬上做的，就是學會使用網路保護工具，教育部已經盤點多個實用、易上手的工具，並製作圖解手冊和教學影片，協助家長設定網路使用時間、過濾不當內容。

校園 網路 鄭英耀

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