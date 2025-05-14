快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

竹市光復高中餐飲科擺攤展廚藝 部分所得做公益

中央社／ 新竹市14日電

新竹市光復高中餐飲管理科今明2天舉辦「饗愛市集」畢業成果展，學生們製作多樣美食，擺攤販售，部分所得將捐給社福團體，把所學技能化作愛心，幫助有需要的人。

光復中學餐飲學程主任黃禎瑩接受中央社記者訪問表示，此次學生販售餐點包括創意飲品、異國美食及夜市小吃等，透過實體市集方式，學習產品設計、成本控制、實際銷售，同時邀請已創業校友回來擺攤，除分享創業歷程，也一起將部分所得捐給新竹市仁愛基金會。

擔任此次畢業成果展總召的餐飲管理科三年級學生鄭哲明也說，市集中每件產品都經多次修正改良，力求以最完美狀態呈現成果，對於部分收入將捐贈社福團體感到開心。

餐飲科三年級、平時熱心公益的學生夏竺均說，多次將長髮剪掉捐給癌症病患，此次成果展除展現3年所學，體驗當老闆、擺攤實務，還能將部分收入做公益，感覺很有意義。

新竹市天主教仁愛社會福利基金會社會服務部主任邱子芳表示，曾多次獲得光復高中「公益路跑」活動樂捐款項，此次再獲捐學生畢業展部分義賣所得，感受到活動中愛的擴散。

公益 新竹 美食

延伸閱讀

影／民進黨質疑高虹安動用市府資源反罷免 邱臣遠：依法行政

網友點名中壢新聘醫有猥褻母女病人案底 竹市衛生局說明

駕駛人注意！竹市科技執法取締王路口在這裡

竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 共52間藥局響應

相關新聞

獨／不雅考題風波 金城國中更換導師今召開親師會滅火

金城國中九年級段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發社會譁然，翁姓教師任導師的班級家長更是「炸鍋」了，不少人都...

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

手機在校管理議題在各級學校爭議不斷，教育部長鄭英耀今日表示，下周之前將公告校園行動載具使用原則的修正案，預計今年9月開學...

金城國中考題用語不當惹議 副議長怒批：教育螺絲鬆了

金城國中九年級段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發社會譁然，金門縣議會今天召開定期會，副議長歐陽儀雄在質詢中...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台南特偏小學生拿十大傑出兒童 堅信每天追人、被人追就會進步

台南市特偏學校南化玉山國小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，是獨輪車賽事的常勝軍；也精於扯鈴、歌唱，並參加全市籃球對抗賽拿第...

台中清水高中音樂班3學生跨領域探索 錄取海牙與北藝大跨域音樂學程

台中市立清水高中音樂班學生陳仕和獲荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程錄取，將展開他的電子音樂學術之路；學生賴晨禾與林筠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。