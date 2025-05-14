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台南特偏小學生拿十大傑出兒童 堅信每天追人、被人追就會進步

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南化玉山國小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，獲選全市十大傑出兒童。圖／玉山國小提供
台南市南化玉山國小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，獲選全市十大傑出兒童。圖／玉山國小提供

台南市特偏學校南化玉山小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，是獨輪車賽事的常勝軍；也精於扯鈴、歌唱，並參加全市籃球對抗賽拿第一，優異的表現獲選全市十大傑出兒童。將就讀體育班的他，認為目前最重要的是做好現在的事，未來希望能往籃球項目發展，當個出色運動員。

玉山國小校長鄭宇盛說，每年十大傑出兒童選拔競爭激烈，特偏學校學生能獲選是對學校及孩子最大的鼓勵，也是該校首位獲獎學生。玉山國小因少子化關係，學生只有10多人，8月起將停辦，與北寮國小合併，宋耘仲今年3月間參加國小籃球對抗賽，拿男童乙組第一，除為學校創紀錄，畢業前又獲選十大傑出兒童，再添美事，也將為學校留下最美好的篇章。

宋耘仲的母親劉美雯是玉山國小總務主任，她說，玉山國小是一所向大自然學習，以山野、自然教育為重點的學校，自己過去曾在新北新店地區服務，也看到了提供自主學習場域給小朋友的「毛毛蟲實驗學苑」，回想自己過去，就是讀書再讀書，沒時間發揮興趣，都是被人推著走，無法作開心的事；而小學應是快樂最重要，讓孩子嘗試不同才藝，開發潛能才對；因此，來到玉山國小服務後，也讓雙胞胎兒子宋昀樵、宋耘仲來此就讀。

這裡位在南化水庫附近，有美麗的山野環境，學校也發展童軍、山野教育，並有獨輪車運動，孩子很自然融入其間，接受挑戰，無畏的精神是大人所不及的。「雖然過程中有挫折，含淚中爬起在接受挑戰，卻也從中獲得成就感並增添自信。」

鄭宇盛表示，宋耘仲多元學習，除了學業成績好，也展現藝術、運動上的優異學習能力，除了有好歌聲，是學校合唱團的主力，經常巡迴演出，並到日本交流，也是獨輪車常勝軍，在全國賽頻拿冠軍，扯鈴賽也拿全國特優，更完成7天6夜的獨輪車環島。校際交流與外賓來訪，也看到孩子與外賓擁抱時的真情流露，一路走來看到孩子的成長，也從「翻轉求學經驗，看到孩子的發展性。」因此，教育是為孩子找舞台，當為孩子找到了舞台，並和發展方向契合，就可以更好。

宋耘仲為獲獎感到開心，但他說，目前最重的事是「努力做好現在的事」。他也分享，學習中會有失敗，「但每天追著別人，或被別人追就會進步」；當累了，可能會厭惡，但老師從旁鞭策，就會讓自己不鬆懈。因對籃球很有興趣，將就讀東原國中體育班，希望未來往籃球項目發展，當個出色的運動員。

台南市南化玉山國小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，獲選全市十大傑出兒童。圖／玉山國小提供
台南市南化玉山國小學生宋耘仲品學兼優，五育並重，獲選全市十大傑出兒童。圖／玉山國小提供

小學生 玉山 運動

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