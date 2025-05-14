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台中清水高中音樂班3學生跨領域探索 錄取海牙與北藝大跨域音樂學程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立清水高中音樂班升學再創佳績，陳仕和(中)錄取荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程；林筠珊(右二)錄取國立台北藝術大學音樂與影像跨域學士學位學程，與蕭建華校長(右一)、導師紀千惠老師(左二)及音樂班李綺恬老師(左一)合影慶賀。圖／清水 高中提供
台中市立清水高中音樂班升學再創佳績，陳仕和(中)錄取荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程；林筠珊(右二)錄取國立台北藝術大學音樂與影像跨域學士學位學程，與蕭建華校長(右一)、導師紀千惠老師(左二)及音樂班李綺恬老師(左一)合影慶賀。圖／清水 高中提供

台中市立清水高中音樂班學生陳仕和獲荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程錄取，將展開他的電子音樂學術之路；學生賴晨禾與林筠珊，分別錄取國立台北藝術大學「音樂與影像跨域學士學位學程」（MIT），持續深耕傳統與現代交融的音樂創作。

荷蘭海牙皇家音樂學院（Royal Conservatoire The Hague）的電子音樂學士學程（Bachelor of Music in Sonology）為歐洲極具代表性的聲音藝術重鎮，入學競爭激烈；學生陳仕和表示，他起初從校內課程中接觸音樂科技，才意識到自己對聲音設計、程式創作與電子演奏的熱情。

他以原創作品「Reflections of Mirror」參與申請，以融合低音提琴與電子聲響的表現手法獲評審青睞。他未放棄古典音樂訓練，持續精進低音提琴演奏，114年大學術科測驗，拿下主修項目全國第3名的佳績。

另有錄取北藝大MIT學程的兩位學生，主修中國笛的賴晨禾，大學術科測驗中奪下全國第一名；主修擊樂的林筠珊以木琴獨奏，113學年度全國音樂比賽中稱冠。

清水高中音樂班教師李綺恬表示，學校鼓勵學生跨領域探索，不只為了創新，更是讓他們找到真正熱愛的方向。這些成果說明，當學生在多元環境中成長，他們能兼顧專業表現，也能培養開闊的視野與自信的創造力。

清水高中校長蕭建華表示，清水高中重視藝術教育的多樣性與國際接軌，從古典音樂到科技藝術，希望提供學生更多元的舞台，讓每一位年輕創作者都能找到屬於自己的聲音。

舞台 荷蘭 音樂

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