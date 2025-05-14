金城國中考題用語不當惹議 副議長怒批：教育螺絲鬆了

金城國中九年級段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發社會譁然，金門縣議會今天召開定期會，副議長歐陽儀雄在質詢中痛批金門教育體系「螺絲鬆了」，要求縣府正視問題，全面檢討改進。縣長陳福海回應表示，教育體系不能再有任何一顆螺絲鬆脫，會深刻檢討並從制度面徹底改進。

今天上午定期會原本是進行縣長施政報告，但議員要求不用報告，直接提問，歐陽儀雄在議場就指出，此事件雖是單一個案，但實在太離譜，此事已對金門教育形象造成傷害。他質疑，出題教師為何會出現如此低俗的用詞？命題後為何沒有審查機制把關？他直接詢問陳福海，「金門的教育體系螺絲鬆了，應該要好好檢討」，更直言若事件發生在縣長身上，「如果這些學生是你的兒子、孫子，你會作何感想？」

歐陽儀雄表示，近來已有十多位家長打電話向他表達憂心，社會各界對於教育現場的信任正在動搖。他並指出，教育體系有許多認真付出的老師與行政人員，但此類事件卻容易抹煞整體努力，「危機也是轉機」，他希望縣府可以針對此事，向外界說清楚，並以此為鑑，重新檢視命題與審查制度。

對此，陳福海回應表示，教育體系不容許再有任何一顆螺絲鬆脫，此次事件確實讓外界對金門教育產生質疑，他已要求副縣長、教育處及整個教育體系全面反省。他指出，過去縣府投注大量心力改善教育環境，從幼兒園到國中小各層級教育皆持續升級，「不容許再有這類憾事發生」。

陳福海強調，將要求金城國中深入檢討命題流程，補強審查機制，並以此為契機，讓所有教師引以為戒。他說：「這不是推卸責任的時候，而是該正視問題、徹底解決的時候。」