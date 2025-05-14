聽新聞
0:00 / 0:00

台南市國小教甄25日提前登場 800人搶33缺

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南報導
去年台南市國小教甄在6月23日舉辦，今年再提早一個月。圖／本報資料照片
去年台南市國小教甄在6月23日舉辦，今年再提早一個月。圖／本報資料照片

各縣市近幾年為搶人才提早舉行國中小教師甄試，台南市25日辦國小教甄初試、6月22日複試，初試比去年提早近1個月，其中一般教師近800人報名搶33缺額，競爭最激烈，有老師說，許多有雙語教師資格者往薪水較高的產業流動，是教育的隱憂。

受少子化影響，南市國小明年起逐年減班，今年小一新生1萬4千多人，到2028年約僅有9千多人，南市教育局表示，今年國小教甄開出名額129人，遠較去年230人少，明年也會再減少，未來教甄會更競爭，另，國中教甄今年會續辦，簡章近日會公告。

南市國小教師共開129個缺，身心障礙班及藝術才能班正式教師缺額共40個缺，一般地區普通班正式教師缺額中，一般教師有33個缺額 、一般教師雙語類6個、音樂教師6個、英語教師20個，然而，今年總計1357人報名，其中一般教師部分有近800人報名，競爭最激烈。

台南教產理事長陳葦芸表示，南市教育局提前舉行教甄，沒等縣市教師介聘辦理完畢才辦，這是好事，也希望今年國中教甄也能提早辦，同時也應多提升國中小教師的福利，吸引外縣市更多人才來台南任教；部分老師說，今年報名人數仍多，顯現仍有吸引力，不過，前幾年雙語老師都沒招滿，主要是市場需求關係，更多有資格的人往薪水較高的產業流動，也是教育的隱憂。

市議員陳皇宇昨在議會質詢說，台南中、小學近期傳出退休潮，14名校長申請退休，僅1人是屆齡，多數校長選擇提早退休，盼教育局除建置學生輔導諮商中心外，也要讓校長有機會能喘一口氣，才能維護教育環境。

對此，教育局回應，檢視近3年數據，校長每年申請退休人數平均約11人，整體數量還算穩定，並無異常，也未呈現退休年輕化趨勢，而申請退休原因多元，主要包括個人健康因素、照顧長輩等家庭因素，原則上會尊重校長個人選擇，同時積極慰留規畫退休的優秀校長，將持續提供必要支持，確保學校教育的永續發展。

台南 教甄 教育局 退休

延伸閱讀

台南搶人才國小教甄日期再提早 教產：提升教師福利會更吸引人

台南公園國小通學步道工程爛尾又危險 家長憂成陷阱

淡水學校代管球場收費比天母球場高 教育局：研議調降

開明工商退場變身 高中職轉型長照機構新北首例

相關新聞

台南市國小教甄25日提前登場 800人搶33缺

各縣市近幾年為搶人才提早舉行國中小教師甄試，台南市25日辦國小教甄初試、6月22日複試，初試比去年提早近1個月，其中一般...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

新北瑞芳瑞亭國小偶劇獲全國特優 致敬礦業無名英雄

新北市瑞芳區這片土地的礦業歷史悠久，這次「113學年度全國學生創意戲劇比賽」中，瑞亭國小的創意偶劇《三叔公瑞亭講古》榮獲現代偶戲類綜合偶戲組的特優獎，展現地方文化傳承的深厚底蘊。這項結合教育與藝術的活動，培養學童對家鄉的認同，也為無名礦業英雄獻上最深的敬意。

板中校長還沒到任先被嗆 新北市議員嘆：放任就是教育失敗

板橋高中校長調動，預計今年8月由中和高中校長劉淑芬接任，不過校長還沒來，卻已有學生貼出「板中不需要威權校長」布條，抗議劉...

新校長還沒上任…板中生「下馬威」掛布條狠嗆 醫曝關鍵：10年前不是這樣

新北市教育局近日公布高中職校長異動名單，中和高中校長劉淑芬將接板橋高中，板中學生卻在校慶時貼出「板中不需要威權校長」布條...

陸配媽遭無禮對待！家教自稱「台大高材生」 模仿口音、亂嗆成績她氣哭

不少人會請家教來提升孩子成績，除了教學能力，家教的人品也很重要。一名網友發文抱怨，家裡幫妹妹找的家教上課第一天就遲到，還模仿媽媽口音、嗆其他人成績等超沒禮貌的行為，引發網友撻伐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。