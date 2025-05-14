台南市國小教甄25日提前登場 800人搶33缺

各縣市近幾年為搶人才提早舉行國中小教師甄試，台南市25日辦國小教甄初試、6月22日複試，初試比去年提早近1個月，其中一般教師近800人報名搶33缺額，競爭最激烈，有老師說，許多有雙語教師資格者往薪水較高的產業流動，是教育的隱憂。

受少子化影響，南市國小明年起逐年減班，今年小一新生1萬4千多人，到2028年約僅有9千多人，南市教育局表示，今年國小教甄開出名額129人，遠較去年230人少，明年也會再減少，未來教甄會更競爭，另，國中教甄今年會續辦，簡章近日會公告。

南市國小教師共開129個缺，身心障礙班及藝術才能班正式教師缺額共40個缺，一般地區普通班正式教師缺額中，一般教師有33個缺額 、一般教師雙語類6個、音樂教師6個、英語教師20個，然而，今年總計1357人報名，其中一般教師部分有近800人報名，競爭最激烈。

台南教產理事長陳葦芸表示，南市教育局提前舉行教甄，沒等縣市教師介聘辦理完畢才辦，這是好事，也希望今年國中教甄也能提早辦，同時也應多提升國中小教師的福利，吸引外縣市更多人才來台南任教；部分老師說，今年報名人數仍多，顯現仍有吸引力，不過，前幾年雙語老師都沒招滿，主要是市場需求關係，更多有資格的人往薪水較高的產業流動，也是教育的隱憂。

市議員陳皇宇昨在議會質詢說，台南中、小學近期傳出退休潮，14名校長申請退休，僅1人是屆齡，多數校長選擇提早退休，盼教育局除建置學生輔導諮商中心外，也要讓校長有機會能喘一口氣，才能維護教育環境。

對此，教育局回應，檢視近3年數據，校長每年申請退休人數平均約11人，整體數量還算穩定，並無異常，也未呈現退休年輕化趨勢，而申請退休原因多元，主要包括個人健康因素、照顧長輩等家庭因素，原則上會尊重校長個人選擇，同時積極慰留規畫退休的優秀校長，將持續提供必要支持，確保學校教育的永續發展。