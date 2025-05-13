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新北瑞芳瑞亭國小偶劇獲全國特優 致敬礦業無名英雄

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞亭國小學生在全國學生創意戲劇比賽中，以創意偶劇演出家鄉的歷史。 圖／觀天下有線電視提供
瑞亭國小學生在全國學生創意戲劇比賽中，以創意偶劇演出家鄉的歷史。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區這片土地的礦業歷史悠久，這次「113學年度全國學生創意戲劇比賽」中，瑞亭國小的創意偶劇《三叔公瑞亭講古》榮獲現代偶戲類綜合偶戲組的特優獎，展現地方文化傳承的深厚底蘊。這項結合教育與藝術的活動，培養學童對家鄉的認同，也為無名礦業英雄獻上最深的敬意。

新北市瑞芳區歷史悠久，孕育了臺灣近代經濟發展的三樣珍寶，黑金（煤礦）、黃金（礦金）與茶金（茶葉）。然而，在這些光鮮亮麗的產業背後，無數礦工與勞動者長年在暗無天日的坑道中默默奉獻，甚至為此付出生命。為了向這些無名的礦業英雄致敬，瑞亭國小的創意偶劇《三叔公瑞亭講古》獲得現代偶戲類綜合偶戲組的特優獎，令師生們倍感榮耀。

新北市瑞亭國小的藝術老師周芝卉，特別以最貼近土地的語言臺灣台語，編寫並製作了一齣情感豐富的偶戲《三叔公瑞亭講古》。戲劇透過故事中的退休校長詹念峰的角色「三叔公」，以其獨特的視角娓娓道出瑞芳礦區的歷史與人文故事，讓孩子們在親切的台語對話中，重新認識家鄉的根源與情感。

這齣作品不僅在全國學生創意戲劇比賽中獲得殊榮，更是一次深具意義的地方文化傳承。指導老師周芝卉表示，希望讓下一代能夠理解這片土地的歷史與情感，讓他們認識到，這些礦工不僅為家鄉付出了辛勤的勞動，更為我們今天的生活奠定了基礎。透過戲劇、口述歷史、展覽與互動體驗等多元形式，活動希望每位參與者都能感受到礦工們的奉獻與堅韌，是這片土地最深層的脈動與光芒。

此外，這項活動也讓更多人認識到瑞芳區的地方特色與文化底蘊，並喚起社區居民對歷史的共鳴。透過孩子們的表演與藝術創作，這些默默付出的無名英雄終於在世人面前重現光彩。

瑞芳

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