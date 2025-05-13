板中校長還沒到任先被嗆 新北市議員嘆：放任就是教育失敗

板橋高中校長調動，預計今年8月由中和高中校長劉淑芬接任，不過校長還沒來，卻已有學生貼出「板中不需要威權校長」布條，抗議劉在中和高中推動手機禁令。新北市議員周勝考今天在議會質詢認為，不能透過如此方式影響校長調動行政流程，他也認為，帶手機與否，應由教育局主責制定明確規範，避免讓校長師長扛責。

周勝考今天在議會質詢指出，校長還沒來，就被貼了不好聽的布條，不歡迎校長來學校就任，這到底是教育有問題，還是政治有問題？他認為如果這樣放任下去，教育就是失敗的，教育本來就是要回歸學術上的工作，不能干涉行政流程。

周勝考也說，國民黨委員葉元之到板橋高中，也被學生喊「大罷免大成功」，這樣的校園風氣，演變成藍綠對決，相信這樣台灣沒有未來，誰還敢從事教育這塊。

教育局長張明文表示，教育是非常嚴肅工作，培養台灣未來的人才，民主是需要學習，學習獨立思考能力，要中性、理性、客觀，各方面學習五育均衡發展，才是真正健康理性國民。

張明文也說，孩子行為都是學大人的，父母會闖紅燈，孩子就會闖紅燈，從家庭教育、學校教育到社會教育，對孩子影響很大。

張明文說，期待校園中立讓孩子有純淨學習空間，追求學術、追求人生、追求自我發展，避免外界不必要干擾，外面世界比較複雜，有些事情不是單純黑與白，也有很多情感因素，校園力求行政中立，讓學生遠離不必要困擾，另一方面期待民主學習、關心公共事務，要理性、要有方法，才能符合未來良善公民。

周勝考說，像是帶手機，希望教育局訂定明確規範標準給校長、老師 、學生有所依循；張明文說，會建立校園民主適當良性溝通機制。