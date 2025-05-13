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新校長還沒上任…板中生「下馬威」掛布條狠嗆 醫曝關鍵：10年前不是這樣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新北市教育局日前公布，中和高中校長劉淑芬8月將接板橋高中，但還沒上任就遭板中學生掛出抗議布條。圖／擷取自靠北板中2.0臉書粉專
新北市教育局日前公布，中和高中校長劉淑芬8月將接板橋高中，但還沒上任就遭板中學生掛出抗議布條。圖／擷取自靠北板中2.0臉書粉專

新北市教育局近日公布高中職校長異動名單，中和高中校長劉淑芬將接板橋高中，板中學生卻在校慶時貼出「板中不需要威權校長」布條，引發關注。醫師、時事評論家沈政男表示，政治惡鬥嚴重影響校園，更大嘆「十年前的台灣，不是這樣」。

沈政男指出，新校長還沒上任，就有人從教室大樓垂掛布條，用凶狠的字眼警告新校長，就因為傳聞說，該校長在前一所學校頒布手機禁令，事實上是學校與家長開會以後的決定，令其他校長向他表示，「一位好校長被妖魔化」，叫人心疼。

無獨有偶，同所高中學生還向來參加校慶的立委，當面嗆聲「大罷免、大成功」，意思也是要人家滾蛋，該校老師竟然還在粉專貼文說，「看了很感動！」種種行徑令沈政男感慨直呼，「這就是我們的教育現場」。

沈政男也回憶十年前的板中，他說，當時他去該校為師生演講生涯規畫，也大禮堂與老師聊天，學校並未有那樣的氛圍；但這十年來，整個台灣社會就是人與人的信任越來越少，政治惡鬥越來越嚴重，連高中校園都是如此。

而不管是新校長，還是新同學、新老師，在人都還沒來的狀況下，是不是等人家來了、實際接觸與互動之後，再對傳言做出自己的評斷，根據事實狀況來表達對新成員的看法與意見。

他進一步表示，人家只是來參加校慶，不管怎樣也是客人，就敢在那邊當面嗆聲；難怪輕易被政治狂熱挑起惡鬥情緒，跟著民粹惡行起舞，「民主政治學分，根本不及格」，更大嘆「十年前的台灣，不是這樣。」

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新北 校園 沈政男

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